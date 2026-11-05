Kolo Muani, sul carro gol e assist: "Sono un attaccante, devo fare gol. Il Napoli ci ha fatto bene"

Un assist, un gol e una prestazione di alto livello. Tra i protagonisti della vittoria per 1-2 della Juve in casa dell'AZ Alkmaar c'è indubbiamente Randal Kolo Muani. Il francese ha servito il passaggio a Koopmeiners in occasione della rete che ha sbloccato l'incontro, per poi siglare un grande gol recuperando palla e insaccando di cattiveria. L'attaccante, al termine della sfida, ha parlato del suo rendimento e... anche del rapporto con Luciano Spalletti.

AZ-Juve, parla Kolo Muani Così Kolo Muani ai microfoni di SkySport: “Stasera la mia miglior partita? E’ stata un’ottima partita, ovviamente sono fiero di quanto fatto. Penso che abbiamo avuto le nostre occasioni, sono contento per il gol fatto: portiamo a casa i 3 punti e pensiamo alla prossima. Questa prestazione dopo le critiche? Fa parte del gioco. Sono un attaccante, devo fare gol, devo fare bene ed è quello che ho fatto stasera: felice di esserci riuscito. Dobbiamo continuare a farlo anche in Serie A nel weekend. La vittoria contro il Napoli ha fatto bene, ci ha un po’ rinsaldato: forse eravamo un po’ sull’orlo di una crisi. Questo successo ci ha fatto bene, stasera torniamo coi 3 punti e siamo contenti di questo”.