Kolo Muani, sul carro gol e assist: "Sono un attaccante, devo fare gol. Il Napoli ci ha fatto bene"
Il francese sottolinea l'importanza della vittoria: "Con un'altra punta o con le ali, per me l'importante è stare in campo"
Un assist, un gol e una prestazione di alto livello. Tra i protagonisti della vittoria per 1-2 della Juve in casa dell'AZ Alkmaar c'è indubbiamente Randal Kolo Muani. Il francese ha servito il passaggio a Koopmeiners in occasione della rete che ha sbloccato l'incontro, per poi siglare un grande gol recuperando palla e insaccando di cattiveria. L'attaccante, al termine della sfida, ha parlato del suo rendimento e... anche del rapporto con Luciano Spalletti.
AZ-Juve, parla Kolo Muani
Così Kolo Muani ai microfoni di SkySport: “Stasera la mia miglior partita? E’ stata un’ottima partita, ovviamente sono fiero di quanto fatto. Penso che abbiamo avuto le nostre occasioni, sono contento per il gol fatto: portiamo a casa i 3 punti e pensiamo alla prossima. Questa prestazione dopo le critiche? Fa parte del gioco. Sono un attaccante, devo fare gol, devo fare bene ed è quello che ho fatto stasera: felice di esserci riuscito. Dobbiamo continuare a farlo anche in Serie A nel weekend. La vittoria contro il Napoli ha fatto bene, ci ha un po’ rinsaldato: forse eravamo un po’ sull’orlo di una crisi. Questo successo ci ha fatto bene, stasera torniamo coi 3 punti e siamo contenti di questo”.
Il rapporto con Spalletti
Interpellato sul rapporto con Spalletti, che con lui usa bastone e carota e che ieri ha speso parole importanti per lui nella conferenza della vigilia, Kolo Muani ha detto: "Fa sempre piacere avere che ci supporta sempre, anche con qualche difficoltà. Le critiche sono sempre costruttive, lo fa per il nostro bene e per dare il massimo in campo per la Juventus”. Infine: “Se mi trovo meglio con l’attaccante di fianco o con le due ali che crossano? Finché sono in campo non importa la posizione, non ho problemi: l’obiettivo da parte mia è dare il massimo per i compagni e per il club. Stasera è andata bene, sono contento”.
WHATSAPP TUTTOSPORT: clicca qui e iscriviti ora al nuovo canale, resta aggiornato LIVE
Unisciti alla Community
Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.
ACCEDI
oppure
o entra con DISQUS