Gatti super, partita da leader e capitano Juve: "Più gioco più entro in condizione"

La Juventus conquista un successo pesantissimo in Europa League, superando l' AZ Alkmaar in trasferta e portando a casa tre punti preziosi. A decidere la sfida sono le reti di Koopmeiners e Kolo Muani , entrambe arrivate nel corso del primo tempo, mentre il gol di Meerdink non basta agli olandesi per evitare la sconfitta. Non sono mancati, però, alcuni momenti di difficoltà nella ripresa, tra stanchezza e tensione nel finale. Nel post partita, Gatti - tra i migliori della sfida - ha analizzato la prestazione.

Sulle incursioni in fase offensiva: "Sì questa cosa ce l'ho sempre avuta, c'è da star bene fisicamente perché poi dietro quando non sei lucido al 100% l'errore è dietro l'angolo per cui devo entrare in condizione e lo fai solo giocando, ho bisogno di questo e basta".

La partita di Kolo e la condizione

Sulla fase difensiva e gli anticipi: "Sono arrivato in area impiccato. Devo fare il difensore, il gol lasciamolo agli attaccanti. Queste azioni ti vengono quando sei in condizioni e io ho bisogno di giocare. Oggi era importante vincere per dare continuità alla prestazione di domenica e ora pensiamo all'ultima gara di campionato prima della sosta". Sulla partita di Kolo Muani: "Un giocatore fortissimo. Ha delle caratteristiche atletiche che non sfruttiamo a volte. Sulla profondità mette in difficoltà qualsiasi difendere, anche io vado in difficoltà in quelle situazioni. A volte dovremo sfruttare di più le sue qualità".

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