"Mio padre fa lo psicologo, ma sarà finito in macchina": Juve, sboccia il sorriso Koop
Vittoria e gol a casa sua. Teun Koopmeiners è sorridente dopo il successo della Juve per 2-1 in casa dell'AZ Alkmaar, squadra in cui è cresciuto e in cui gioca suo fratello Peer. Una serata emozionante, che lo ha visto protagonista con il primo gol dei bianconeri e in generale con un'ottima prestazione. Di tutto questo, e anche della splendida coreografia dei tifosi olandesi per lui e Peer, ha parlato nel post partita.
AZ-Juve, l'emozione di Koopmeiners
Così Koopmeiners, visibilmente sorridente, ai mirofoni di SkySport: “Serata bellissima. Abbiamo vinto, che era importante. C’era tanta emozione: la coreografia dei tifosi (foto di lui e del fratello Peer, ndr)… non lo sapevo! Se l’ambiente mi ha caricato di più? No, voglio dare sempre il massimo! Sicuramente il gol ha aiutato, forse anche il fatto di giocare contro mio fratello… una piccola partita dentro la partita (ride, ndr). Felice di come sia andata, con vittoria e gol".
"A Peer ho detto..."
Alla domanda se avesse parlato con suo fratello Peer, Koopmeiners racconta: "Nel primo tempo lui ha giocato molto a sinistra, non l’ho visto molto. Poi nella ripresa l’ho toccato e gli ho detto ‘E’ 2-0, eh?!’ (ride, ndr). Nostro padre è uno psicologo, ma c’è un problema: lui è troppo nervoso quando noi giochiamo, e specialmente stasera perché c’erano entrambi i figli in campo. Credo dopo 20’ sia andato in macchina! Peer era un po’ arrabbiato al momento del mio gol, ma va bene!”. Sul suo rendimento: “Credo di aver giocato bene nelle ultime partite, Devo dare ogni giorno tutto, anche in allenamento, anche con la Fiorentina. Devo stare sereno di testa e dare tutto”.
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