"Mio padre fa lo psicologo, ma sarà finito in macchina": Juve, sboccia il sorriso Koop

Vittoria e gol a casa sua. Teun Koopmeiners è sorridente dopo il successo della Juve per 2-1 in casa dell'AZ Alkmaar, squadra in cui è cresciuto e in cui gioca suo fratello Peer. Una serata emozionante, che lo ha visto protagonista con il primo gol dei bianconeri e in generale con un'ottima prestazione. Di tutto questo, e anche della splendida coreografia dei tifosi olandesi per lui e Peer, ha parlato nel post partita.

AZ-Juve, l'emozione di Koopmeiners Così Koopmeiners, visibilmente sorridente, ai mirofoni di SkySport: “Serata bellissima. Abbiamo vinto, che era importante. C’era tanta emozione: la coreografia dei tifosi (foto di lui e del fratello Peer, ndr)… non lo sapevo! Se l’ambiente mi ha caricato di più? No, voglio dare sempre il massimo! Sicuramente il gol ha aiutato, forse anche il fatto di giocare contro mio fratello… una piccola partita dentro la partita (ride, ndr). Felice di come sia andata, con vittoria e gol".