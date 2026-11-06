Pagelle AZ Alkmaar-Juve: Gatti a tutto campo, Koop segnali forti, Kolo brilla. Woltemade e Spalletti...
INVIATO AD ALKMAAR - La Juventus stende l'AZ Alkmaar in Olanda grazie ai gol di Koopmeiners (19') e Kolo Muani (37'). Non basta alla squadra di casa la rete di Meerdink all'88' che nel finale aveva riaperto la sfida. Nei minuti di recupero però il muro bianconero regge e la Juve torna in Italia con tre punti fondamentali. Grazie a questo successo, infatti, la squadra di Luciano Spalletti sale a quota 10 in classifica di Europa League (insieme a Royale Union SG e Olympiakos) a due lunghezze di distanza dal tris in vetta formato da Benfica, Bournemouth e Ferencvaros. Andiamo a scoprire voti e giudizi degli uomini di Lee-Roy Echteld e bianconeri dopo il match valido per quarta giornata.
Pagelle AZ Alkmaar, De Busser 6
Non para l'imparabile, il resto sì.
Kasius 6
Un bel francobollo su Alajbegovic, neutralizzato discretamente bene prima dell'uscita dal campo.
Dijkstra (18' st) 6.5
Gran bella palla per Meerdink: ottimo impatto sul match.
Goes 5.5
Il meno colpevole di tutti nella serataccia dell'AZ.
Clasie (18' st) 5.5
Più volte messo in apprensione dai movimenti di Woltemade.
Schouten 5
Un bel sonnellino sull'inserimento da dietro del Koopmeiners bianconero. Poi l'infortunio che lo costringe a lasciare il campo.
Hoedt (23' pt) 5
Subito ammonito, impazzisce con Kolo.
M. De Wit 4.5
Non prende mai Kolo e in occasione del vantaggio è lui a subire il sombrero a metacampo dal francese. Si sbriciola pure nei corpo a corpo con Woltemade, non proprio un peso massimo. Regala anche una bella fetta di raddoppio.
Kwakman 5.5
L'unico a provarci da fuori area nel primo tempo, senza creare chissà quali ansie a Vicario.
Byskov 5
Scopre sulla propria pelle quanto possa essere scomodo un cliente come Sarr.
Smit (18' st) 6
Rientra dopo un lungo stop.
P. Koopmeiners 5
Almeno una marcia in meno del fratello. Il secondo cuore di mamma si intenerisce davanti a Teun, avviando pure l'azione del secondo gol della Juve: troppo molle nel contrasto con Kolo Muani.
Stengs 5.5
Più vivo negli spunti offensivi, ma la squadra lo abbandona.
Oufkir (28' st) 6.5
Gran bel guizzo sul 2-1.
Meerdink 6.5
Qualche sponda interessante, sì, ma anche un tap-in a porta vuota che accende il finale. Rimarrà sul taccuino di Spalletti.
Daal 5.5
Insiste nel cercare un duello fisico con Kalulu, ma contro il francese diventa piccolo piccolo. Unica cosa pregevole da segnalare: una punizione conquistata al limite dell'area. Un po' pochino.
All. Echteld 5
Consegna la sua squadra in mano alla Juve e da subito capisce di doversi mettere il cuore in pace. Mai stata storia, i limiti mostrati in Eredivisie messi a nudo in Europa League, al netto della tardiva riscossa nel finale.
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