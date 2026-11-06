Pagelle AZ Alkmaar-Juve: Gatti a tutto campo, Koop segnali forti, Kolo brilla. Woltemade e Spalletti...

INVIATO AD ALKMAAR - La Juventus stende l'AZ Alkmaar in Olanda grazie ai gol di Koopmeiners (19') e Kolo Muani (37'). Non basta alla squadra di casa la rete di Meerdink all'88' che nel finale aveva riaperto la sfida. Nei minuti di recupero però il muro bianconero regge e la Juve torna in Italia con tre punti fondamentali. Grazie a questo successo, infatti, la squadra di Luciano Spalletti sale a quota 10 in classifica di Europa League (insieme a Royale Union SG e Olympiakos) a due lunghezze di distanza dal tris in vetta formato da Benfica, Bournemouth e Ferencvaros. Andiamo a scoprire voti e giudizi degli uomini di Lee-Roy Echteld e bianconeri dopo il match valido per quarta giornata.