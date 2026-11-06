Juve, di ’sti tempi prendi e porta a casa! 

Prendere e portare a casa. Di questi tempi, la Juve non può andare troppo per il sottile: sono pochi, sempre più stanchi e con qualche solito vecchio limite che ogni tanto riemerge. Gli ultimi venti minuti della partita contro l’AZ sono stati sciagurati per le leggerezze commesse con inquietante costanza da Cabal e altri che passavano da quella fascia, ma non devono cancellare i primi sessanta, nei quali la Juve ha giocato in modo molto soddisfacente, ha segnato due gol belli e cattivi, nei quali un brillantissimo Kolo Muani ha un peso specifico altissimo. Altre volte, forse troppe volte, si è inneggiato alla resurrezione del francese, per poi essere smentiti nella partita successiva, quindi limitiamoci ad apprezzare l’eccellente prestazione olandese. Prestazione da attaccante esterno, non da centravanti (lì resta il buco) e da buon compagno di Woltemade, pure lui piuttosto lontano dalla porta, in una posizione da simil trequartista. Insomma, anche quando funziona, come nel primo tempo di ieri, la Juve poggia le sue fondamenta offensive sul grosso equivoco di chi fa il numero nove. Il ritorno di Ekhator (ieri un quarto d’ora) è, al momento, l’unica speranza per risolverlo. Altrimenti ci vorrà il mercato, a partire da quello di gennaio. Nel frattempo, Spalletti non può non godere del cambio di marcia caratteriale, quasi che la sveglia presa dal Genoa abbia scosso il torpore delle coscienze bianconere, imbelli a Marassi.