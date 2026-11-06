Cabal scalpita, McKennie recupera: la formazione Juve per Firenze e quella tentazione di Spalletti

TORINO - Non si può avere tutto e poco importa quanto lo si desideri. È il concetto fondamentale da tenere a mente quando le risorse sono scarse e vanno gestite. Dalla sua, però, la Juventus ha un fattore in più: l’esperienza data da uno dei tonfi più rumorosi e dolorosi di questa stagione. Dopo la trasferta olandese, i bianconeri sono rientrati in quella fascia oraria che si fatica a definire, tra la tardissima notte e le prime ore del mattino. La situazione è molto simile a quella post Vigo, anche in quel caso il peso dell’Europa League si fece sentire tra sforzo in campo, logistica complicata e tempi stretti per preparare la partita successiva, quella della debacle contro la Lazio. Questa volta, la Juve dovrà recuperare e, nel frattempo, preparare la trasferta di Firenze in programma domenica sera. Quella contro la Viola sarà l’ultima tappa del tour de force, prima di una sosta nazionali che vedrà diversi bianconeri restare a casa a riposo. Ad oggi, infatti, non sono stati convocati i brasiliani Douglas Luiz e Bremer, mentre Klopp ha escluso Woltemade.