Cabal scalpita, McKennie recupera: la formazione Juve per Firenze e quella tentazione di Spalletti
Risparmiata la trasferta olandese in Europa League allo statunitense, che ora prepara il rientro in campo. E Zhegrova c’è
TORINO - Non si può avere tutto e poco importa quanto lo si desideri. È il concetto fondamentale da tenere a mente quando le risorse sono scarse e vanno gestite. Dalla sua, però, la Juventus ha un fattore in più: l’esperienza data da uno dei tonfi più rumorosi e dolorosi di questa stagione. Dopo la trasferta olandese, i bianconeri sono rientrati in quella fascia oraria che si fatica a definire, tra la tardissima notte e le prime ore del mattino. La situazione è molto simile a quella post Vigo, anche in quel caso il peso dell’Europa League si fece sentire tra sforzo in campo, logistica complicata e tempi stretti per preparare la partita successiva, quella della debacle contro la Lazio. Questa volta, la Juve dovrà recuperare e, nel frattempo, preparare la trasferta di Firenze in programma domenica sera. Quella contro la Viola sarà l’ultima tappa del tour de force, prima di una sosta nazionali che vedrà diversi bianconeri restare a casa a riposo. Ad oggi, infatti, non sono stati convocati i brasiliani Douglas Luiz e Bremer, mentre Klopp ha escluso Woltemade.
Juventus-Fiorentina, le possibili scelte di Spalletti in difesa
Inutile, però, pensare troppo in là. Anche perché le prossime ore richiederanno un lavoro certosino di tutte le componenti dello staff, questo per fare in modo che si possa mettere in campo al Franchi non tanto la miglior formazione disponibile, ma quella con più energie residue. Spalletti non ha certo l’imbarazzo della scelta, ma ha comunque la possibilità di operare dei cambi rispetto alla partita contro l’Az Alkmaar. Non in porta perché continuerà a giocare Vicario. Nella linea difensiva davanti a lui, però, dovrebbe rientrare Bremer che ha avuto l’opportunità di rifiatare in Olanda. Al suo fianco saranno chiamati agli straordinari Lucumì e Gatti, più indietro nelle gerarchie Kelly. Ci sarebbe Rugani, escluso dalla lista Uefa, ma al momento il centrale difensivo non ha mai giocato ed è difficile che questo possa cambiare contro la Fiorentina. Sugli esterni, il tecnico di Certaldo ha riscoperto un Cabal in più, protagonista in positivo della partita contro il Napoli, finita poi con i crampi. Visto il lungo periodo di inattività, non può reggere tre titolarità di fila: quindi, vista la panchina all’Afas Stadion, si ricandida a partire dal primo minuto al Franchi. Difficile che possa recuperare Celik. Il turco ha ricominciato a lavorare in campo, ma non si è ancora aggregato al gruppo e l’orizzonte più concreto per il suo rientro è quello post sosta nazionali. Sulla destra, Pierre Stachanov Kalulu, già primatista di minutaggio nella rosa della Juventus, davanti anche a Vicario.
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