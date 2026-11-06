Dal fattore K all'esame di maturità a Firenze: Juve, l'Europa ti ha sbloccato così

Soffre troppo, però alla fine va la Juve del giovedì sera spinta dal vento del nord Europa: 2-1 ad Alkmaar e alta classifica in Coppa . Ma che sofferenza: in una notte che rischia di trasformarsi in incubo per i bianconeri, la pecca è aver lasciato giocare l’Az nella metà campo offensiva negli ultimi 15 minuti di partita da film dell’orrore. Juve fortunata, che smette di giocare però è salvata da un fuorigioco che evita il 2-2: anche da questi dettagli da sistemare passano le ambizioni di una squadra che ormai vede il traguardo dei sedicesimi di finale di Europa League. Ma la Juve, classifica alla mano, è in piena corsa, a quota 10 punti dopo 4 partite, per entrare nelle prime otto e andarsi a prendere direttamente gli ottavi, considerando anche un calendario sulla carta più che agevole.

La Juve delle notti d'Europa

La Juve delle notti d’Europa, forse favorita dalla qualità non proprio eccelsa degli avversari, parte bene, poi però stacca troppo spesso la spina. I bianconeri non dominano mai davvero la partita, però fin quando hanno spinto si è vista la differente caratura tecnica. Ci si aspettava qualcosa di più dall’Az, quantomeno in termini di aggressività e intensità, però si sveglia alla grande nel finale e quasi riesce nell’incredibile rimonta. Nel primo tempo la squadra di Alkmaar si limita a uno sterile palleggio orizzontale, provando ogni tanto a innescare la rapidità di gamba e pensiero degli esterni offensivi, in particolare di Baal sulla sinistra dei biancorossi, mentre nell’assedio conclusivo fa tutto quello che non aveva fatto prima, alzando i giri del motore. La Juve prova ad amministrare, abilità che non ha nelle corde, potendo sfruttare pure spazi forse insperati per le incursioni, in particolare di uno scatenato Kolo Muani.