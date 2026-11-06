La Juve piange Marchetti: eleganza e dinamismo da terzino all’olandese

Ha compiuto il suo passo d’addio, a 78 anni , uno dei difensori più carismatici della Juventus che, negli Anni Settanta, dava spettacolo nel nostro campionato e in Europa, pur vincendo poco, ma sfiorando spesso il trionfo: Gianpietro Marchetti . Biondo e bello e di gentile aspetto, nato a Rudiano, in provincia di Brescia, sentendosi però piacentino d’adozione (da direttore sportivo portò il Piacenza dalla C1 alla A), fu un terzino sinistro fluidificante che si esibiva sul verde del prato secondo i canoni del football olandese: difesa e attacco, attacco e difesa, vestendo anche i panni, in caso di necessità, del libero, prima dell’avvento di Gaetano Scirea, l’angelo calciatore, e del centrocampista.

Erano le stagioni in cui le formazioni si imparavano a memoria: perché duravano a lungo, le riserve trovavano poco spazio e così, i tifosi di Madama, avevano imparato quell’incipit magistrale: “Zoff, Spinosi, Marchetti” . Dino era il portiere che stava tra i pali come in una immaginaria casa esistenziale, una sicurezza sempre, fino a diventare campione del mondo in Spagna nel 1982 a 40 anni, in quella nazionale eterna del Vecio e di Pablito; Spinosi rappresentava l’eleganza e un’eccellenza nel gioco aereo e nell’anticipo; poi arrivava lui, Marchetti: folgore e dinamismo, con cross pennellati che permettevano di andare a rete Anastasi, il centravanti dalla rovesciata proletaria, e Bettega, soprannominato Bobby-gol. Era, certo, un “olandese” come stile, ma possedeva qualcosa anche di brasiliano, come un altro biondo in quell’epoca popolare tra gli amanti del calcio internazionale: Francisco Marinho, scomparso nel 2014 a 62 anni, a João Pessoa, la città natale di Leo Júnior. Entrambi amavano coprire la fascia di appartenenza con la velocità e la determinazione, insomma una miscela perfetta di stile e stiletto.

La carriera di Gianpietro Marchetti: gli scudetti e la finale di Coppa dei Campioni

Arrivò alla Juve nel 1969, dal Lecco, ma era cresciuto in quel vivaio di talenti che era ed è l’Atalanta. Centodue presenze e sei gol, prima di lasciare la Vecchia Signora per tornare a Bergamo e finire la carriera a Catanzaro. Due scudetti vinti, sotto la guida di Čestmir Vycpálek (1971-72, 1972-73), e una finale di Coppa dei Campioni persa a Belgrado nel 1973, 1-0 per l’Ajax, lo squadrone di Cruijff e Krol, di Neeskens e Haan, in virtù di una rete di testa di Rep, che saltò più il alto del suo marcatore Longobucco. I bianconeri lottarono con stoicismo e vigore, affrontando quei maestri del football con tre punte: Anastasi, Altafini e Bettega. Marchetti, schierato a destra, fu uno dei migliori. Come dirigente, lo abbiamo già accennato, fece del Piacenza, che per filosofia schierava solo italiani, una formazione da letteratura. Il Piacenza del presidente Leonardo Garilli e del tecnico Gigi Cagni.

Gianpietro Marchetti, il ricordo dell’ex Juventus e dirigente del Piacenza

Lascia, Gianpietro, soltanto bellissimi ricordi, in quell’era romantica in cui, come poetava Maurizio Cucchi, il campo significava “la quiete e l’avventura”. E i calciatori, nella fantasia dei ragazzi, sostituivano, alla domenica o nelle Coppe, attraverso soprattutto la radio con “Tutto il calcio minuto per minuto” e le figurine Panini, gli eroi salgariani.