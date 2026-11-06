Se telefonando: ecco chi aspetta la chiamata dei ct e chi invece resta alla Juve

La lista dei bianconeri certi di ricevere la convocazione dai rispettivi commissari tecnici per gli impegni di Nations League
Scegli Tuttosport come fonte preferita su Google

Paolo PirisiPaolo Pirisi

Pubblicato il 06.11.2026, 09:28

2 min

JuventusDouglas LuizConceicao
JuventusJuventus Tutte le notizie sulla squadra

Titolare ad Alkmaar. Più centrale rispetto a settembre nei meccanismi della Juve di Spalletti, ma stavolta Klopp ha scelto di escluderlo dai convocati. Niente Germania, dunque, per Woltemade: rimarrà alla Continassa e salterà le sfide contro la Serbia e l’Olanda. Ma non è il solo ad esser stato tagliato fuori dal giro nazionale. La Continassa, allo stato attuale delle cose, rischia di non svuotarsi: un bene per Spalletti, ma in senso assoluto non una tendenza positiva sul valore complessivo dei singoli. Non va in Nazionale neppure Conceiçao: oltre all’infortunio alla spalla, pesa soprattutto la squalifica. Poca soddisfazione dalla convocazioni anche per quanto concerne i brasiliani: restano a casa sia Douglas Luiz che Bremer, in un giro in cui persino i cugini granata possono vantare una pedina arruolata (il portiere Perri, chiamato da Carlo Ancelotti). Quelli praticamente certi della telefonata dai rispettivi commissari tecnici sono Vicario, Lucumi, Sarr, Koopmeiners, Alajbegovic e Zhegrova.

Baldini chiama Ekhator, Zidane riscopre Kalulu

Ieri ha strappato il pass Ekhator, che si aggrega all’Under 21 di Baldini. Nei giorni scorsi, invece, ci ha pensato Pochettino a rassicurare McKennie: “Wes regolarmente convocato”. Chi vive nell’incertezza? Pochi, pochissimi. Kalulu, per esempio, che Zidane ha apprezzato tra settembre e ottobre.

Rabbia Spalletti, furia su Cabal a pugno chiuso e denti stretti! Cos'è successo Juventus
Guarda la gallery

Celik se recupera dall’infortunio e pure Cabal, che spera di riprendersi la Colombia dopo aver saltato il Mondiale. Gli altri tutti a casa. O meglio: tutti a Torino per ripresentarsi tirati a lucido dopo una sosta con pochissimi squilli bianconeri.

WHATSAPP TUTTOSPORT: clicca qui e iscriviti ora al nuovo canale, resta aggiornato LIVE

Tutte le news
Juventus

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS