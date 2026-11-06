Se telefonando: ecco chi aspetta la chiamata dei ct e chi invece resta alla Juve
Titolare ad Alkmaar. Più centrale rispetto a settembre nei meccanismi della Juve di Spalletti, ma stavolta Klopp ha scelto di escluderlo dai convocati. Niente Germania, dunque, per Woltemade: rimarrà alla Continassa e salterà le sfide contro la Serbia e l’Olanda. Ma non è il solo ad esser stato tagliato fuori dal giro nazionale. La Continassa, allo stato attuale delle cose, rischia di non svuotarsi: un bene per Spalletti, ma in senso assoluto non una tendenza positiva sul valore complessivo dei singoli. Non va in Nazionale neppure Conceiçao: oltre all’infortunio alla spalla, pesa soprattutto la squalifica. Poca soddisfazione dalla convocazioni anche per quanto concerne i brasiliani: restano a casa sia Douglas Luiz che Bremer, in un giro in cui persino i cugini granata possono vantare una pedina arruolata (il portiere Perri, chiamato da Carlo Ancelotti). Quelli praticamente certi della telefonata dai rispettivi commissari tecnici sono Vicario, Lucumi, Sarr, Koopmeiners, Alajbegovic e Zhegrova.
Baldini chiama Ekhator, Zidane riscopre Kalulu
Ieri ha strappato il pass Ekhator, che si aggrega all’Under 21 di Baldini. Nei giorni scorsi, invece, ci ha pensato Pochettino a rassicurare McKennie: “Wes regolarmente convocato”. Chi vive nell’incertezza? Pochi, pochissimi. Kalulu, per esempio, che Zidane ha apprezzato tra settembre e ottobre.
Celik se recupera dall’infortunio e pure Cabal, che spera di riprendersi la Colombia dopo aver saltato il Mondiale. Gli altri tutti a casa. O meglio: tutti a Torino per ripresentarsi tirati a lucido dopo una sosta con pochissimi squilli bianconeri.
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