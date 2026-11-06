“Diventa un altro giocatore”, “È tornato nel prime”: la Juve su Sky e Spalletti che… rinuncia

Vittoria con il brivido per la Juventus, che ha battuto 2-1 l'AZ in Europa League ma ha rischiato davvero di pareggiare, come sottolineato anche da Spalletti a fine partita: "Se fosse durata altri cinque minuti secondo me non avremmo portato a casa la vittoria". L'importante, però, era vincere e conquistare i tre punti e la Vecchia Signora ce l'ha fatta, dimostrando grinta e carattere. Un elemento questo che è stato notato anche dagli studi di Sky Sport, dove è stata commentata la prestazione dei bianconeri.

Questione di tigna Veronica Baldaccini ha infatti detto: "Si è vista la tigna da Juventus? È arrivata anche proprio dal finale sofferente, secondo me, perché comunque reggere in quel contesto ambientale con una squadra di casa che stava rientrando, con le poche certezze che si è messa diciamo nel proprio bagaglio la Juventus, paradossalmente anche un finale così complicato permette di tornare al campionato anche con l'idea di affrontare la Fiorentina e di farlo con qualche consapevolezza".