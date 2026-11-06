Sivori, gli emigrati e la conquista della Svizzera

“Leggi, ti dico leggi quello che scrive Tuttosport, l’ho aspettato fino all’ora di pranzo che arrivasse col treno dall’Italia. Leggi! Che parla della partita di ieri, che parla di noi!”. Basilea, esterno giorno, estate del 1963: i due emigranti sembrano un fotogramma ritagliato da un’inchiesta sugli italiani in Svizzera di Sergio Zavoli per TV7. Sono seduti sul muretto che loro stessi stanno costruendo in un cantiere alla periferia della città. Il primo sventola il giornale sotto il naso dell’altro, ma non lo molla. Decide di leggerlo lui l’articolo e il tono concitato si fa un pelo più solenne: “Sugli spalti ribolliva la folle soddisfazione degli italiani. Anche gli svizzeri, strabuzzando gli occhi, battevano le mani. Sivori era chiamato, implorato, benedetto, mentre diecimila braccia gli si protendevano. A lui che, sgambettante con la classe e la guasconeria dei momenti di gloria, trascinava la squadra al tripudio in questo tramonto di rame”. La Juventus ha battuto 5-1 il Basilea che, altrove nella pagina, viene descritto come una squadra forse neppure degna della nostra Serie B, ma non conta, perché è comunque una rivincita che lenisce la pelle su cui bruciano le umiliazioni da emigrato, cittadino di seconda classe nella Svizzera verde che si è inventata un torneo in cui le sue squadre sfidano quelle italiane.

La Juve senza Charles e Boniperti Lo ha chiamato “Coppa delle Alpi”, in onore di ciò che ci unisce e nello stesso tempo ci divide, segnando altissimi confini. È un torneo di fine stagione, i club in fondo ci tengono (qualche soldo c’è), i giocatori raschiano il barile delle motivazioni mentre fanno il conto alla rovescia per le vacanze. La Juventus viene da una stagione strana, delusa da un secondo posto, stranita da Amaral, allenatore brasiliano che schiera la difesa a zona, assai eccentrica per i tempi. Perché i tempi sono quelli dell’Inter di Herrera, che praticando un feroce catenaccio, vince il campionato. E’ la prima stagione senza Charles, la seconda senza Boniperti, sono arrivati rinforzi degni come Miranda, Del Sol e Salvadore, ma si insinua tra i tifosi e la squadra la sinistra percezione che sia l’inizio della fine del ciclo umbertiano, anche per il semplice fatto che lo stesso Umberto Agnelli non è più presidente, essendo stato cooptato ai vertici della Fiat e costretto a lasciare la gestione della Juventus a Vittore Catella.