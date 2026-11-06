Il tesoretto Juve cresce! I milioni già incassati e quelli che possono arrivare dall'Europa League
La Juventus di Luciano Spalletti è reduce da un'ottima vittoria in Olanda in casa dell'Az Alkmaar - club del fratello di Teun, Peer Koopmeiners - che ha permesso ai bianconeri di portarsi a 10 punti in classifica in Europa League al 5° posto e soltanto a due punti di distanza dalla vetta occupata dall'Union Saint Gilloise. Una vittoria che dal punto di vista dei punti ottenuti e dell'entusiasmo guadagnato è sicuramente importante, ma non solo. Dietro tutto ciò si cela un'altra questione per cui la squadra di Spalletti può gioire eccome: quella economica.
Juventus, quanto vale il successo con l'AZ
La vittoria ottenuta contro l'Az per 2-1 - con le reti di Kolo Muani e Koopmeiners - porterà una ventata d'aria fresca alle casse della Juventus nonché, ovviamente, al bilancio della società bianconera. Il club si è infatti assicurato un ulteriore premio economico di circa 450mila euro, alimentando ulteriormente gli introiti ottenibili dall'Europa League.
I risultati racimolati finora dalla Juventus di Spalletti sono decisamente positivi, con i bianconeri che hanno collezionato vittorie - oltre a quella contro l'Az Alkmaar - anche contro Celta Vigo e NEC Nijmegen, oltre al pari contro il Rennes. Ciascuno dei tre successi ottenuti dalla Vecchia Signora, hanno comportato alle casse bianconere 450mila euro l'una, generando complessivamente 1,35 milioni di euro, i quali diventano 1,5 milioni se si considera anche il pareggio contro i francesi.
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