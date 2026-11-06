Il tesoretto Juve cresce! I milioni già incassati e quelli che possono arrivare dall'Europa League

La Juventus di Luciano Spalletti è reduce da un'ottima vittoria in Olanda in casa dell'Az Alkmaar - club del fratello di Teun, Peer Koopmeiners - che ha permesso ai bianconeri di portarsi a 10 punti in classifica in Europa League al 5° posto e soltanto a due punti di distanza dalla vetta occupata dall'Union Saint Gilloise. Una vittoria che dal punto di vista dei punti ottenuti e dell'entusiasmo guadagnato è sicuramente importante, ma non solo. Dietro tutto ciò si cela un'altra questione per cui la squadra di Spalletti può gioire eccome: quella economica.