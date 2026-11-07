Juve, la sciarpa di Carnevali nuovo portafortuna: da chi arriva e con quale richiesta

L’ha tirata fuori solo alla fine, Giovanni Carnevali. Perché coi portafortuna - specialmente nelle serate in cui vanno consacrati - bisogna fare così: non dare troppo nell’occhio, e poi tirarli fuori quando l’importanza e il peso del momento lo impongono. Così, dalla giacca, è venuta via una sciarpa. Bianconera. Da tifoso, com’era in quel momento, trascinato dagli eventi della partita, dall’esaltazione per il primo tempo terminato tra dominio e doppio vantaggio, e allora dalla paura di aver perso quel terreno costruito azione dopo azione, fino a ritenerlo pressoché assodato.

Carnevali, risposta indiretta Sembra una storia di poco conto, e invece quella dell’amministratore delegato è stata una risposta indiretta, arrivata proprio nei giorni in cui ha conquistato (definitivamente) la Juventus. Non solo squadra, addetti ai lavori, supporters. Ma pure gli azionisti, tutti estremamente convinti di aver trovato una guida solida, e persino un sodale: perché ancor prima delle cose da fare, Carnevali ha ricordato chi bisognava essere.