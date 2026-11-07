Kolo Muani e Woltemade promossi, ma l'equivoco del vero 9 va risolto sul mercato
Non è stato un mercato facile, quello estivo della Juve: la nuova dirigenza composta da Carnevali e Massara doveva operare all’interno dello stretto recinto delimitato dai paletti Uefa e con una cascata di necessità, tecniche e non solo, da soddisfare, oltre che settori da sistemare. Però i difetti di fabbricazione della rosa sono emersi in fretta, in questa prima parte di stagione: Luciano Spalletti sta dando tutto quello che ha e anche di più per compensarli, attraverso un lavoro quotidiano sul gruppo in generale e sui singoli calciatori nel particolare. A centrocampo è riuscito a trovare soluzioni, non solo sostenibili ma anche efficaci.
Spalletti, sistemato il centrocampo...
Dal mercato non era arrivato il regista e l’assenza di Locatelli lì in mezzo si è rivelata molto pesante e impattante: allora l’allenatore bianconero ha riscoperto e rivitalizzato Douglas Luiz, che pareva un investimento a vuoto e invece sta dimostrando di poterci stare. Lo stesso vale per Koopmeiners: senza Thuram ko a lungo e con Sarr da inserire gradualmente, l’olandese è stato responsabilizzato da Spalletti e le risposte tanto attese stanno progressivamente arrivando.
Adesso il tecnico di Certaldo, sistemato il centrocampo in attesa di qualche recupero dall’infermeria, cercherà una svolta anche in altri due settori scoperti. Uno è il terzino sinistro: per la verità Spalletti ha già in mano la risposta, ovvero Celik, che può agire a destra come sulla corsia mancina e che in poco tempo si è preso la titolarità. Però in sua assenza la coperta si è accorciata: l’allenatore può schierare lì McKennie ma anche l’americano è stato fermo ai box. E le prestazioni di Cambiaso e Cabal sono state altalenanti: a gennaio si cercherà un titolare, andando a scandagliare ciò che la finestra invernale può offrire.
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