Kolo Muani e Woltemade promossi, ma l'equivoco del vero 9 va risolto sul mercato

Non è stato un mercato facile, quello estivo della Juve: la nuova dirigenza composta da Carnevali e Massara doveva operare all’interno dello stretto recinto delimitato dai paletti Uefa e con una cascata di necessità, tecniche e non solo, da soddisfare, oltre che settori da sistemare. Però i difetti di fabbricazione della rosa sono emersi in fretta, in questa prima parte di stagione: Luciano Spalletti sta dando tutto quello che ha e anche di più per compensarli, attraverso un lavoro quotidiano sul gruppo in generale e sui singoli calciatori nel particolare. A centrocampo è riuscito a trovare soluzioni, non solo sostenibili ma anche efficaci.

Spalletti, sistemato il centrocampo... Dal mercato non era arrivato il regista e l’assenza di Locatelli lì in mezzo si è rivelata molto pesante e impattante: allora l’allenatore bianconero ha riscoperto e rivitalizzato Douglas Luiz, che pareva un investimento a vuoto e invece sta dimostrando di poterci stare. Lo stesso vale per Koopmeiners: senza Thuram ko a lungo e con Sarr da inserire gradualmente, l’olandese è stato responsabilizzato da Spalletti e le risposte tanto attese stanno progressivamente arrivando.