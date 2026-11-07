Koopmeiners, la rivincita che vale 59 milioni: cosa ha fatto Spalletti per cambiare tutto

Vive per vincere queste sfide. Riscoprire il talento, togliergli la naftalina e ridargli una nuova vita. Impossibile dimenticare il lavoro fatto con Marcelo Brozovic all’Inter: scoperto da Piero Ausilio , ma perennemente nel limbo di chi non ha un ruolo, una collocazione, un posto nel piccolo grande mondo nerazzurro. Poi arriva Luciano Spalletti alla Pinetina, lo osserva da vicino e trova la maniera per cambiargli la vita. Lo vede regista, gli dà le chiavi del centrocampo e da quel momento la carriera del croato cambia. Ha fatto lo stesso con Stanislav Lobotka a Napoli: da dimenticato ad eroe del tricolore. Con Teun Koopmeiners è un film che si ripete . Certo, ci è voluto un tempo di gestazione molto più lungo. Tra le prime cose che Damien Comolli gli chiede quando Lucio firma per la Juve spicca la rivalutazione di un “problema” da 59 milioni di euro.

L'eredità Giuntoli

Una scomoda eredità della gestione Giuntoli: esosa in termini di spesa, ma anche ingombrante dal punto di vista tecnico. D’altronde, come si può buttare via un investimento del genere dopo poco più di un anno? Da novembre, dunque, inizia un lavoro certosino, culminato con la magica serata di Alkmaar. Sì, un angolo di paradiso per Koopmeiners: sfida il fratello, torna a casa tra onori e gloria e fa il gol che spiana la strada alla Juve, davanti alla famiglia, agli amici di una vita e alla propria gente. Un risultato importante, emblematico della maturazione di Teun. Un cammino partito da Cremona il primo novembre 2025, quando Spalletti spiazza tutti e lo impiega da braccetto sinistro. Lo voleva già a Napoli, l’aveva studiato proprio ai tempi dell’AZ e fino a quel momento non aveva capito i motivi dell’involuzione di Koopmeiners dopo aver percorso la tratta Bergamo-Torino. Non è solo l’assenza di Gasperini, la mancanza di un riferimento tecnico ed emotivo di così grande spessore. C’è di più: su Teun pesano i soldi spesi, l’incapacità di calarsi nel contesto di una grande squadra e un ruolo mai trovato.