Cinque minuti che raccontano una stagione: la Juve di Spalletti e la sindrome del blackout

TORINO - La sfera di cristallo non è esattamente lo strumento più comune, tra quelli utilizzati dagli addetti ai lavori nel mondo del calcio. Anche senza questa, però, è facile aderire alla previsione di Luciano Spalletti. Con cinque minuti di gioco in più è immaginabile che la Juventus avrebbe potuto prendere il secondo gol e pareggiare la gara con l’Az Alkmaar. Ovviamente resta il dubbio, la certezza invece è che sarebbero stati cinque minuti in più di pressione offensiva avversaria, di assedio da respingere, di enorme difficoltà. Per abbandonare il terreno delle ipotesi e tornare ai fatti, bisogna alzare il punto di vista e mettere in fila esperienze passate ed una tendenza che accompagna la squadra da inizio stagione. Se ci si alzasse talmente in alto da immaginare di essere su un satellite che osserva e studia il mondo Juve, sarebbe piuttosto frequente osservare il reticolato di luci che, all’improvviso, si spegne: blackout.