Cinque minuti che raccontano una stagione: la Juve di Spalletti e la sindrome del blackout
Ad Alkmaar, come a Lecce, la squadra bianconera ha faticato a gestire il vantaggio: poca lucidità e poche risposte dai cambi
TORINO - La sfera di cristallo non è esattamente lo strumento più comune, tra quelli utilizzati dagli addetti ai lavori nel mondo del calcio. Anche senza questa, però, è facile aderire alla previsione di Luciano Spalletti. Con cinque minuti di gioco in più è immaginabile che la Juventus avrebbe potuto prendere il secondo gol e pareggiare la gara con l’Az Alkmaar. Ovviamente resta il dubbio, la certezza invece è che sarebbero stati cinque minuti in più di pressione offensiva avversaria, di assedio da respingere, di enorme difficoltà. Per abbandonare il terreno delle ipotesi e tornare ai fatti, bisogna alzare il punto di vista e mettere in fila esperienze passate ed una tendenza che accompagna la squadra da inizio stagione. Se ci si alzasse talmente in alto da immaginare di essere su un satellite che osserva e studia il mondo Juve, sarebbe piuttosto frequente osservare il reticolato di luci che, all’improvviso, si spegne: blackout.
Blackout Juventus: cali di tensione mentale ed errori durante le partite
Le ragioni possono essere e sono state molteplici: calo fisico, errori individuali, mancanza di cinismo nel chiudere prima le partite. Soprattutto, l’incapacità di tenere alta la tensione mentale per tutti i novanta minuti. Tra i problemi, l’assenza di un generatore d’emergenza a cui appellarsi quando tutto si spegne. Tradotto: uno o più giocatori capaci di riaccendere la scintilla anche quando tutto intorno diventa buio pesto. Per molti versi, il match di Alkmaar ricorda quello di Lecce. Anche in Salento, la Juventus visse una seconda parte di partita in evidente difficoltà, incastrata nelle proprie paure. In quel caso, diversamente dall’AZ, la squadra di Di Francesco non ebbe la qualità necessaria per concretizzare. La differenza sta nell’avversaria e nelle sue qualità, invece che nell’approccio al finale della squadra di Spalletti.
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