Pavan, la Juve le cambia ruolo e lei risponde in Champions: “Mi sono lasciata tutto alle spalle”

Il talento di Matilde Pavan , tornata a Torino dopo la stagione in prestito al Como Women , è emerso quando la Juventus aveva più bisogno di lei. E lo ha fatto in modo inaspettato. Ha trovato finalmente il suo posto in squadra? “Sicuramente il cambio di ruolo mi ha aiutata a esprimere le mie qualità in modo più naturale. Lo staff mi ha supportato molto in questo” . Quindi Matilde Pavan è attaccante o centrocampista? “Le mie caratteristiche di attacco dello spazio e abilità nell’uno contro uno vengono esaltate al massimo giocando più avanti perché ho maggiore libertà. Trovo questo ruolo molto funzionale alla mia espressione di gioco” . E la proposta di Guerrero la trova funzionale al risultato? “È un’idea di calcio moderna e innovativa rispetto a ciò a cui siamo abituate qua in Italia. C’è stato da subito molto entusiasmo nel provare a metterla in pratica. Sappiamo che ci sono delle cose da migliorare e su cui possiamo crescere , ma siamo sulla strada giusta. Facciamo tanti meeting, uno a settimana, molto meticoloso a livello tattico, in cui ci espone i principi che abbiamo abbracciato come squadra. Il nostro compito è quello di cercare di interpretare al meglio questa idea di calcio” . Quando giocava meno, che spiegazione si è data? “Tutte vogliamo giocare e ci alleniamo per questo. Siamo una rosa numerosa con tanta qualità, vengono fatte delle scelte anche a seconda del tipo di partita che si vuole fare. Ho sempre lavorato per migliorarmi e per farmi trovare pronta nel caso fosse arrivato il mio momento” .

Ha sempre avvertito la fiducia? “Sì, la società mi ha sempre fatto sentire una risorsa preziosa. Ho lavorato nel quotidiano per dare il massimo e questo prima o poi porta a risultati. Ovviamente ho avuto dei giorni più difficili e non è stato un periodo semplice, ma provo sempre a essere la versione migliore di me stessa” . Qualche compagna la sta aiutando in particolare? “Ci troviamo tutte molto bene, dentro e fuori dal campo. Siamo molto unite nel voler raggiungere gli obiettivi. Ho un rapporto speciale con Chiara Beccari , mi sono sfogata con lei quando ne ho avuto bisogno. È carichissima e prontissima per tornare in squadra dopo l’infortunio al crociato, non vediamo l’ora. Già adesso che si è trasferita dal J|Medical a Vinovo sentiamo la sua presenza positiva” . Com’è giocare con Redondo ? “Un’attaccante completa, molto forte. Ci sta portando tanta esperienza. Mi ritengo fortunata di poter imparare da lei ogni giorno e di vedere come lavora nel quotidiano. Mi hanno colpito molto il suo sentire la porta e l’essere decisiva, sempre” .

"Iniziato un percorso"

Decisiva è stata anche lei...“La rete con l’Austria Vienna, la mia prima in Champions League, mi ha portato gioia e leggerezza e mi ha permesso di lasciarmi alle spalle questo periodo. L’ho voluta dedicare alle mie compagne che in questi mesi hanno creduto in me”. Avete cambiato i vostri obiettivi in campionato?“Non è cominciato come avremmo voluto, siamo però consapevoli del nostro valore e di quello che possiamo fare. Abbiamo appena iniziato un percorso. Ci è mancato un po’ di equilibrio, ci stiamo lavorando. La cosa più importante era la reazione, come quella che c’è stata nell’ultima settimana. Il gruppo è forte. Pensiamo solo a dare continuità ai risultati, gli obiettivi non sono cambiati e rimangono quelli di inizio annata. Sono gli obiettivi che da sempre competono alla Juventus”.

"Io sottovalutata? So cosa posso fare"

E il suo obiettivo personale?“Voglio dare il mio contributo alla squadra in modo attivo, trovando continuità di impiego e rendimento. A fine stagione vorrei sentirmi cresciuta”. Un infortunio le ha portato via l’ultimo Mondiale, crede di potersi rifare?“Mi piace vivere nel presente e focalizzarmi su quello che posso fare ogni giorno. Sto lavorando in primis per dare il mio contributo alla Juve. Tutto quello che arriverà sarà una conseguenza, ma ovviamente ci spero”. Si sente sottovalutata?“Le occasioni per dimostrare il mio valore ci sono state, ci sono e ci saranno. Io sono molto consapevole di quello che posso fare”.

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