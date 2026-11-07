Fiorentina-Juventus: probabili formazioni Serie A, orario e dove vederla in tv e streaming
Due vittorie consecutive tra Serie A ed Europa League per la Juve che ora si prepara ad affrontare la Fiorentina nell'ultimo turno prima della sosta per le nazionali. I bianconeri vogliono provare a dare continuità ai risultati positivi, soprattutto per raddrizzare la barca in campionato e riavvicinarsi a quel quarto posto fissato come obiettivo finale della stagione.
Fiorentina-Juve: orario e dove vederla
La Juventus si prepara ad affrontare la Fiorentina in occasione dell'11ª giornata di Serie A, in programma domenica 8 novembre. La partita si giocherà in Toscana, con il calcio d'inizio previsto alle 20:45. Una sfida importante per entrambe le formazioni, pronte a contendersi punti preziosi per la classifica. I tifosi potranno seguire l'incontro in diretta televisiva e streaming su DAZN, attraverso Smart TV, smartphone, tablet oppure collegandosi alla piattaforma tramite PC. In alternativa è possibile seguire la diretta testuale sul sito Tuttosport.
Le probabili formazioni
Fiorentina (4-3-2-1): De Gea; Jimenez, Dragusin, Viery, Joao Mario; Ndour, Fagioli, Oulai; Mastantuono, Njie; Pellegrino. All. Vanoli
Juve (3-4-2-1): Vicario, Kalulu, Bremer, Lucumì; McKennie, Koopmeiners, Douglas Luiz, Cabal; Kolo Muani, Alajbegovic; Woltemade. All. Spalletti
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