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Fiorentina-Juventus: probabili formazioni Serie A, orario e dove vederla in tv e streaming

I bianconeri, allenati da Spalletti, in campo a Firenze per l'ultima giornata prima della sosta
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Pubblicato il 07.11.2026, 09:27

2 min

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Due vittorie consecutive tra Serie A ed Europa League per la Juve che ora si prepara ad affrontare la Fiorentina nell'ultimo turno prima della sosta per le nazionali. I bianconeri vogliono provare a dare continuità ai risultati positivi, soprattutto per raddrizzare la barca in campionato e riavvicinarsi a quel quarto posto fissato come obiettivo finale della stagione. 

Fiorentina-Juve: orario e dove vederla

La Juventus si prepara ad affrontare la Fiorentina in occasione dell'11ª giornata di Serie A, in programma domenica 8 novembre. La partita si giocherà in Toscana, con il calcio d'inizio previsto alle 20:45. Una sfida importante per entrambe le formazioni, pronte a contendersi punti preziosi per la classifica. I tifosi potranno seguire l'incontro in diretta televisiva e streaming su DAZN, attraverso Smart TV, smartphone, tablet oppure collegandosi alla piattaforma tramite PC. In alternativa è possibile seguire la diretta testuale sul sito Tuttosport

Probabili formazioni Fiorentina-Juve: il recupero e la tentazione di Spalletti Juventus
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Le probabili formazioni

Fiorentina (4-3-2-1): De Gea; Jimenez, Dragusin, Viery, Joao Mario; Ndour, Fagioli, Oulai; Mastantuono, Njie; Pellegrino. All. Vanoli

Juve (3-4-2-1): Vicario, Kalulu, Bremer, Lucumì; McKennie, Koopmeiners, Douglas Luiz, Cabal; Kolo Muani, Alajbegovic; Woltemade. All. Spalletti

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