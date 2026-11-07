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Diretta Juve-Empoli Primavera: formazioni e risultato in tempo reale

I bianconeri, allenati da Padoin, in campo per dare continuità agli ultimi risultati positivi
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Pubblicato il 07.11.2026, 09:47

2 min

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La Juve Primavera vuole dar continuità agli ultimi risultati positive (due vittorie e un pari, l'ultimo il 0-0 nel derby col Torino) per provare a risalire la classifica. A Vinovo arriva l'Empoli reduce da due ko e a quota 15 punti in classifica. I bianconeri studiano così la possibilità di accorciare, Padoin ritrova anche Gielen dopo la squalifica ma perde Camara per infortunio. 

Primavera, Juve-Empoli: orario e dove vederla

La Juventus Under 20 si prepara a tornare in campo per la decima giornata del campionato Primavera 1. Sabato 7 novembre, alle ore 13:00, i bianconeri ospiteranno l'Empoli al campo Ale&Ricky dell'Allianz Training Center di Vinovo. Una sfida importante per la formazione juventina, che potrà essere seguita in diretta televisiva su Sportitalia, al canale 60 del digitale terrestre, oppure in streaming sul sito ufficiale dell'emittente. In alternativa è possibile seguire la diretta testuale su Tuttosport

Le probabili formazioni

Juve (3-4-2-1): Huli; Gielen, Borasio, Reynaud; Rigo, Vallana, Ceppi, Beydts; Tiozzo, Sosna; Bracco. All. Padoin

Empoli (3-5-2): Vettore, Antonini, Rugani, Covelli; Mureddu, Perin, Huqi, Mazzi, Berizzi; Orlandi, Meznar. All. Filippeschi 

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