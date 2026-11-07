Juve, la Primavera batte l'Empoli: gol clamoroso annullato ai bianconeri, Padoin furioso ed espulso
La Juve Primavera vince una gara importante contro l'Empoli e accorcia in classifica. I bianconeri rientrano in corsa per un posto nei playoff e conquistano la terza vittoria nelle ultime quattro giornate, nel mezzo il pari col Torino nel derby. La formazione allenata da Padoin conquista tre punti grazie alla bellissima rete su punizione di Ceppi e alla rete di Repciuc in pieno recupero. Poi anche un episodio abbastanza clamoroso con la rete annullata a Sosna per una posizione di fuorigioco del numero 11 bianconero. Oltre a essere dietro la linea, il pallone gli arriva dopo un tocco da parte di Covelli dell'Empoli. Nell'occasione espulso anche Padoin, infuriato per la situazione e costretto a vedersi il secondo tempo dalla postazione in tribuna.
Juve-Empoli, rivivi la diretta
98' - Finisce qui a Vinovo: la Juve trova una vittoria importante contro l'Empoli.
97' - GOL JUVENTUS! Empoli tutto nell'area bianconera e ripartenza fulminea della squadra di Padoin con Repciuc che a porta vuota firma il 2-0.
94' - JUVE IN DIECI! Ingenuo Okolo che reagisce a una trattenuta di Huqi e lui risponde buttandolo a terra.
91' - OCCASIONE EMPOLI! Ancora Rugani si inserisce bene e prova a deviare in porta la conclusione di Andrea Orlandi ma senza inquadrare lo specchio.
90' - Cinque i minuti di recupero.
85' - OCCASIONE JUVE! Bellino da pochi passi non riesce a trovare la porta, mancando così una grande chance per raddoppiare.
82' - Cambio Empoli: fuori Valme e dentro Murolo. Per la Juve entrano Bamballi e Repciuc per Rigo e Bracco.
80' - Tiro potente di Okolo, la sua conclusione finisce sull'esterno della rete.
75' - Cambio Juve: dentro Bellino per Tiozzo.
70' - Doppio cambio Empoli: dentro Mazzi e Orlandi Alan, fuori Meznar e Bruno.
67' - Cambi Juve: fuori Vallana per Keutgen, dentro anche Okolo per Sosna.
66' - Rugani di testa prova a metterla in mezzo e impegna Nava. Brivido per la Juve.
61' - Bracco va sul fondo e mette in mezzo, arriva però la deviazione del difensore: calcio d'angolo per i bianconeri.
57' - La Juve concede pochissimi spazi all'Empoli: squadra compatta quella bianconera e brava a muoversi bene sul campo.
52' - Meglio la Juve in questa ripresa: i bianconeri gestiscono meglio la palla e provano a far male all'Empoli.
48' - Occasione Juve! Sosna recupera e imbuca per Bracco che calcia col destro di prima intenzione, Vettore si distende e riesce a deviare.
46' - Al via la ripresa. Un cambio per l'Empoli: dentro Silvestri per Covelli.
INTERVALLO
45+1' - Termina la prima frazione: Juve avanti grazie alla rete di Ceppi, poi i bianconeri protestano per un gol annullato a Sosna.
45' - Un minuto di recupero.
44' - Sugli spalti presente anche Claudio Marchisio per seguire la sfida.
41' - Dopo l'episodio la partita si è un po' accesa in campo.
36' - GOL ANNULLATO ALLA JUVE! Clamorosa svista della terna arbitrale: Covelli tocca il pallone dopo il contrasto con Tiozzo, Sosna arriva e mette in porta il raddoppio. Urlo strozzato in gola perché l'assistente alza la bandierina e l'arbitro annulla per fuorigioco. Indemoniato Padoin che poi viene espulso.
31' - Padoin in panchina continua a dare indicazioni ai suoi ragazzi. Come sempre molto attivo l'allenatore bianconero per aiutare la squadra bianconera in campo.
25' - Superata la metà della prima frazione: Juve avanti sull'Empoli, grazie alla bellissima punizione calciata da Ceppi.
20' - Lo spartito della partita non cambia: la Juve lascia il pallino del gioco in mano all'Empoli e prova a colpire in ripartenza. Molto attivo Bracco, bravo a coprire il pallone e ripartire, creando qualche difficoltà a Covelli.
15' - GOL JUVENTUS! Sugli sviluppi di un calcio di punizione arriva il vantaggio dei bianconeri. Ceppi lascia partire un bolide che non lascia scampo a Vettore. Bellissima l'esultanza con dedica per Camara, infortunatosi proprio nel corso del match scorso col Torino.
10 ' - Match bloccato sin qui sul risultato ma con i toscani un po' più attivi alla ricerca del gol. La Juve fatica a gestire il possesso del pallone, complice anche il forte pressing dell'Empoli
6' - Doppia chance clamorosa per l'Empoli! Borasio si fa rubare il pallone da Orlandi che si invola verso la porta, serve Meznar che si fa ipnotizzare da Nava. Sulla ribattuta è lo stesso Orlandi a provare il tap-in ma ancora il portiere bianconero tocca con la sfera che colpisce il palo.
5' - Occasione Empoli! Rugani di testa impegna Nava.
1' - Iniziata la sfida a Vinovo.
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