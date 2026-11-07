Juve, la Primavera batte l'Empoli: gol clamoroso annullato ai bianconeri, Padoin furioso ed espulso

La Juve Primavera vince una gara importante contro l'Empoli e accorcia in classifica. I bianconeri rientrano in corsa per un posto nei playoff e conquistano la terza vittoria nelle ultime quattro giornate, nel mezzo il pari col Torino nel derby . La formazione allenata da Padoin conquista tre punti grazie alla bellissima rete su punizione di Ceppi e alla rete di Repciuc in pieno recupero. Poi anche un episodio abbastanza clamoroso con la rete annullata a Sosna per una posizione di fuorigioco del numero 11 bianconero. Oltre a essere dietro la linea, il pallone gli arriva dopo un tocco da parte di Covelli dell'Empoli. Nell'occasione espulso anche Padoin, infuriato per la situazione e costretto a vedersi il secondo tempo dalla postazione in tribuna.

97' - GOL JUVENTUS! Empoli tutto nell'area bianconera e ripartenza fulminea della squadra di Padoin con Repciuc che a porta vuota firma il 2-0.

94' - JUVE IN DIECI! Ingenuo Okolo che reagisce a una trattenuta di Huqi e lui risponde buttandolo a terra.

91' - OCCASIONE EMPOLI! Ancora Rugani si inserisce bene e prova a deviare in porta la conclusione di Andrea Orlandi ma senza inquadrare lo specchio.

90' - Cinque i minuti di recupero.

85' - OCCASIONE JUVE! Bellino da pochi passi non riesce a trovare la porta, mancando così una grande chance per raddoppiare.

82' - Cambio Empoli: fuori Valme e dentro Murolo. Per la Juve entrano Bamballi e Repciuc per Rigo e Bracco.

80' - Tiro potente di Okolo, la sua conclusione finisce sull'esterno della rete.

75' - Cambio Juve: dentro Bellino per Tiozzo.

70' - Doppio cambio Empoli: dentro Mazzi e Orlandi Alan, fuori Meznar e Bruno.

67' - Cambi Juve: fuori Vallana per Keutgen, dentro anche Okolo per Sosna.

66' - Rugani di testa prova a metterla in mezzo e impegna Nava. Brivido per la Juve.

61' - Bracco va sul fondo e mette in mezzo, arriva però la deviazione del difensore: calcio d'angolo per i bianconeri.

57' - La Juve concede pochissimi spazi all'Empoli: squadra compatta quella bianconera e brava a muoversi bene sul campo.

52' - Meglio la Juve in questa ripresa: i bianconeri gestiscono meglio la palla e provano a far male all'Empoli.

48' - Occasione Juve! Sosna recupera e imbuca per Bracco che calcia col destro di prima intenzione, Vettore si distende e riesce a deviare.

46' - Al via la ripresa. Un cambio per l'Empoli: dentro Silvestri per Covelli.

INTERVALLO

45+1' - Termina la prima frazione: Juve avanti grazie alla rete di Ceppi, poi i bianconeri protestano per un gol annullato a Sosna.

45' - Un minuto di recupero.

44' - Sugli spalti presente anche Claudio Marchisio per seguire la sfida.

41' - Dopo l'episodio la partita si è un po' accesa in campo.

36' - GOL ANNULLATO ALLA JUVE! Clamorosa svista della terna arbitrale: Covelli tocca il pallone dopo il contrasto con Tiozzo, Sosna arriva e mette in porta il raddoppio. Urlo strozzato in gola perché l'assistente alza la bandierina e l'arbitro annulla per fuorigioco. Indemoniato Padoin che poi viene espulso.

31' - Padoin in panchina continua a dare indicazioni ai suoi ragazzi. Come sempre molto attivo l'allenatore bianconero per aiutare la squadra bianconera in campo.

25' - Superata la metà della prima frazione: Juve avanti sull'Empoli, grazie alla bellissima punizione calciata da Ceppi.

20' - Lo spartito della partita non cambia: la Juve lascia il pallino del gioco in mano all'Empoli e prova a colpire in ripartenza. Molto attivo Bracco, bravo a coprire il pallone e ripartire, creando qualche difficoltà a Covelli.

15' - GOL JUVENTUS! Sugli sviluppi di un calcio di punizione arriva il vantaggio dei bianconeri. Ceppi lascia partire un bolide che non lascia scampo a Vettore. Bellissima l'esultanza con dedica per Camara, infortunatosi proprio nel corso del match scorso col Torino.

10 ' - Match bloccato sin qui sul risultato ma con i toscani un po' più attivi alla ricerca del gol. La Juve fatica a gestire il possesso del pallone, complice anche il forte pressing dell'Empoli

6' - Doppia chance clamorosa per l'Empoli! Borasio si fa rubare il pallone da Orlandi che si invola verso la porta, serve Meznar che si fa ipnotizzare da Nava. Sulla ribattuta è lo stesso Orlandi a provare il tap-in ma ancora il portiere bianconero tocca con la sfera che colpisce il palo.

5' - Occasione Empoli! Rugani di testa impegna Nava.

1' - Iniziata la sfida a Vinovo.