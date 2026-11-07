“Piazza pulita alla prima difficoltà”, Cannavaro e i problemi Juve. “Noi tutti capitani”
"Devi solo vincere". Fabio Cannavaro, in tre parole, spiega quelle che dovrebbe essere il Dna Juve e che in questo momento storico pare essersi perso. L'ex difensore, e attuale ct dell'Uzbekistan, tocca diversi temi nel corso dell'intervista su Sky Sport: dai giovani al Mondiale fino ai problemi del calcio italiano, passando per sogni, obiettivi e la voglia di tornare in Italia ad allenare.
Cannavaro: "Sogno di allenare l'Italia, aperto a ogni esperienza"
Fabio Cannavaro parla a Sky Calcio Unplugged del suo obiettivo da allenatore: "Il mio sogno, è normale, è allenare in Italia e la Nazionale. Lavoro per questo, non per girare il mondo. Voglio lavorare tanto per arrivare a obiettivi importanti. Io alleno da dodici o tredici anni e qualche esperienza l’ho fatta. Il calcio non è solo Italia o Europa, lo abbiamo visto all’ultimo Mondiale perché il calcio sta crescendo in tutto il mondo. Il mio obiettivo è quello di crescere come persona, perché comunque in questi anni ho fatto delle esperienze pazzesche in culture diverse, soprattutto come allenatore". Sul futuro con l'Uzbekistan: "Io ho un contratto qui fino a ottobre e la Coppa d’Asia è slittata a dicembre dell’anno prossimo. Devo parlare con loro. Mi sono già incontrato col presidente, sicuramente l’esperienza qui mi sta piacendo molto ma ho voglia di allenare. Qua facciamo crescere tanti giovani ed è bellissimo. Vediamo".
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