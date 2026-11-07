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Cambiaso infortunato, nuovo ko Juve: l'esterno assente nel match con la Fiorentina, le condizioni

Spalletti dovrà fare a meno di lui per la trasferta di Firenze: la situazione degli indisponibili e i motivi della sua assenza
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Pubblicato il 07.11.2026, 12:28

2 min

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Non si arresta il momento complicato della Juventus sul fronte degli infortuni. Dopo il successo ottenuto in trasferta contro l'AZ Alkmaar, Spalletti deve fare i conti con un'altra defezione in vista del prossimo impegno di campionato contro la Fiorentina. Questa volta a fermarsi è Cambiaso, costretto a dare forfait a causa di un problema muscolare che lo terrà lontano dal terreno di gioco.

Infortunio Cambiaso: le condizioni

L'esterno bianconero ha infatti accusato un affaticamento muscolare che non gli permetterà di prendere parte alla trasferta di Firenze. Il suo nome non comparirà quindi nell'elenco dei convocati per la partita contro la formazione viola, aggiungendosi a una lista di assenze già particolarmente pesante per la squadra di Spalletti. Il tecnico dovrà infatti fare a meno anche di Thuram, Yildiz e Locatelli, tutti indisponibili per la sfida dell'11ª giornata di Serie A. Restano inoltre da valutare le condizioni di Conceicao e Celik, sui quali persistono alcuni dubbi in vista della gara, mentre rientra McKennie. Una situazione che complica ulteriormente i piani dell'allenatore bianconero, chiamato a trovare nuove soluzioni per affrontare un appuntamento delicato. Dopo la vittoria europea, la Juventus si prepara dunque a Firenze con diverse problematiche legate alla disponibilità degli uomini della rosa.

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