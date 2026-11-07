Maledizione Juve, un altro infortunato di lusso: anche Del Piero finisce ko
Del Piero ko a Zurigo: il tacco costa caro ad Alex
È successo venerdì 6 novembre, in occasione del The Zurich All-Star Game, l'appuntamento di gala andato in scena allo stadio Letzigrund di Zurigo. Da una parte Del Piero & Friends, dall'altra Ronaldinho & Friends: due selezioni ricche di campioni che hanno scritto pagine importanti della storia del calcio, pronte a regalare al pubblico una serata all'insegna della nostalgia e dello spettacolo. Tra i protagonisti più attesi c'era naturalmente Del Piero. A 51 anni, l'ex numero 10 bianconero non ha perso la voglia di divertirsi con il pallone e nemmeno il gusto per le giocate di classe. Proprio nel tentativo di eseguire un passaggio di tacco, però, qualcosa è andato storto.
Il gesto tecnico, uno di quelli che hanno reso celebre Pinturicchio, si è trasformato in un imprevisto. Alex ha accusato un problema alla coscia che lo ha costretto ad abbandonare il terreno di gioco anzitempo. Una scena che ha inevitabilmente preoccupato i presenti, anche se l'ex capitano juventino ha cercato subito di stemperare la tensione. Uscendo dal campo, infatti, Alex non ha perso il sorriso e ha scherzato sul ko, facendo autoironia.
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