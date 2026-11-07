Juve, pugni al cieloCalcio

Maledizione Juve, un altro infortunato di lusso: anche Del Piero finisce ko

La leggenda bianconera lascia il campo zoppicando e torna a Torino in stampelle: la serata tra star contro il team di Ronaldinho termina con un grande imprevisto
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Pubblicato il 07.11.2026, 17:52

7 min

del pierojuve

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La maledizione degli infortuni che sembra essersi abbattuta sulla Juventus non conosce confini, né tantomeno limiti temporali. Dopo gli ultimi problemi fisici che hanno colpito la squadra bianconera (l'ultimo Cambiaso), la sfortuna sembra aver deciso di allungare la propria ombra persino sulle leggende della Vecchia Signora. Questa volta a finire ko è stato Alessandro Del Piero, vittima di un contrattempo muscolare durante una serata di calcio spettacolo a Zurigo. Una beffa dal sapore quasi surreale: anche Pinturicchio, impegnato in una partita tra vecchie glorie contro il team di Ronaldinho, ha dovuto fare i conti con l'infermeria e le stampelle. La classe, quella sì, è rimasta intatta. E infatti è finito ai box per un colpo di tacco.

Del Piero ko a Zurigo: il tacco costa caro ad Alex

È successo venerdì 6 novembre, in occasione del The Zurich All-Star Game, l'appuntamento di gala andato in scena allo stadio Letzigrund di Zurigo. Da una parte Del Piero & Friends, dall'altra Ronaldinho & Friends: due selezioni ricche di campioni che hanno scritto pagine importanti della storia del calcio, pronte a regalare al pubblico una serata all'insegna della nostalgia e dello spettacolo. Tra i protagonisti più attesi c'era naturalmente Del Piero. A 51 anni, l'ex numero 10 bianconero non ha perso la voglia di divertirsi con il pallone e nemmeno il gusto per le giocate di classe. Proprio nel tentativo di eseguire un passaggio di tacco, però, qualcosa è andato storto.

 

 

Il gesto tecnico, uno di quelli che hanno reso celebre Pinturicchio, si è trasformato in un imprevisto. Alex ha accusato un problema alla coscia che lo ha costretto ad abbandonare il terreno di gioco anzitempo. Una scena che ha inevitabilmente preoccupato i presenti, anche se l'ex capitano juventino ha cercato subito di stemperare la tensione. Uscendo dal campo, infatti, Alex non ha perso il sorriso e ha scherzato sul ko, facendo autoironia.

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