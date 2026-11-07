Maledizione Juve, un altro infortunato di lusso: anche Del Piero finisce ko

Il gesto tecnico, uno di quelli che hanno reso celebre Pinturicchio, si è trasformato in un imprevisto. Alex ha accusato un problema alla coscia che lo ha costretto ad abbandonare il terreno di gioco anzitempo. Una scena che ha inevitabilmente preoccupato i presenti, anche se l'ex capitano juventino ha cercato subito di stemperare la tensione. Uscendo dal campo, infatti, Alex non ha perso il sorriso e ha scherzato sul ko, facendo autoironia.