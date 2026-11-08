"Scusami Juve": Cuadrado esclusivo, "Non mi resi conto che andando all'Inter..."
Il colombiano doppio ex di Fiorentina-Juventus: "Anni bellissimi in viola ma la mia squadra era e rimane quella bianconera. So di aver deluso la gente"
Il suo saluto è inconfondibile: «Ciao, Panita!». È molto meno riconoscibile, ancora adesso che ha 38 anni, il suo modo di stare in campo. Juan Cuadrado, una vita in Italia e oggi tornato in Colombia ai Millonarios, è sempre stato imprevedibile. Talento enorme, che negli anni si è disciplinato tatticamente. Diventando un campione: 314 presenze solo con la maglia della Juve. Ha vinto 13 titoli in carriera, rappresentando in 116 occasioni la Colombia. Emana juventinità da tutti i pori, ma ancora adesso fa i conti con un passaggio all’Inter nel 2023 che in tanti non gli hanno perdonato.
La Juve di oggi
Juan Cuadrado, è tornato a giocare in Colombia coi Millonarios. Le capita di pensare ancora alla Juve? «Ma certo. La prima cosa che mi viene in mente è la grandezza del club, in Colombia me lo ricordano tutti. Aver fatto parte di un pezzo di storia importante della Juve mi onora». Da chi ha imparato di più a Torino? «Cristiano Ronaldo mi ha insegnato tantissimo: ha una disciplina straordinaria. Ma anche Alex Sandro, Chiellini, Bonucci. Hanno avuto tanta umanità, oltre al talento. Chiello, per esempio, per me è stato un riferimento emotivo. Come lui Buffon e pure Marchisio, giocatori e uomini che ti facevano capire subito cosa fosse la Juve».
La Juve di oggi, in termini di qualità e leader, è una lontanissima parente della sua... «Ogni squadra è diversa. Allora c’erano leader e giocatori dal talento enorme. Ora la Juve è cambiata: ci sono tanti giovani, che si fanno guidare da Bremer, Locatelli, McKennie e Pinsoglio. Carlo è fondamentale: ti dà allegria, certo, ma ti spinge a dare tutto. Ecco, i giovani sono fortunati ad avere loro come esempi». Cosa manca alla Juve di oggi per tornare competitiva? «Piano piano miglioreranno, bisogna considerare gli infortuni. Vedrete quando tornerà Yildiz: è uno che sa cambiare le partite. Ha già qualcosa del campione. Sono sicuro che dopo la sosta prenderanno quota, diventando più maturi».
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