"Scusami Juve": Cuadrado esclusivo, "Non mi resi conto che andando all'Inter..."

Il suo saluto è inconfondibile: «Ciao, Panita!». È molto meno riconoscibile, ancora adesso che ha 38 anni, il suo modo di stare in campo. Juan Cuadrado, una vita in Italia e oggi tornato in Colombia ai Millonarios, è sempre stato imprevedibile. Talento enorme, che negli anni si è disciplinato tatticamente. Diventando un campione: 314 presenze solo con la maglia della Juve. Ha vinto 13 titoli in carriera, rappresentando in 116 occasioni la Colombia. Emana juventinità da tutti i pori, ma ancora adesso fa i conti con un passaggio all’Inter nel 2023 che in tanti non gli hanno perdonato.

La Juve di oggi Juan Cuadrado, è tornato a giocare in Colombia coi Millonarios. Le capita di pensare ancora alla Juve? «Ma certo. La prima cosa che mi viene in mente è la grandezza del club, in Colombia me lo ricordano tutti. Aver fatto parte di un pezzo di storia importante della Juve mi onora». Da chi ha imparato di più a Torino? «Cristiano Ronaldo mi ha insegnato tantissimo: ha una disciplina straordinaria. Ma anche Alex Sandro, Chiellini, Bonucci. Hanno avuto tanta umanità, oltre al talento. Chiello, per esempio, per me è stato un riferimento emotivo. Come lui Buffon e pure Marchisio, giocatori e uomini che ti facevano capire subito cosa fosse la Juve».