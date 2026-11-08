David, non c'è redenzione: l'Atletico Madrid e la Juve, sul tavolo ora sono tre

Inevitabilmente, bisognerà sedersi a un tavolo, parlarsi, discutere. Anche di quello di cui non si è più discusso la scorsa estate - e ce n’è, di non detto - , quando la Juve ha messo sul piatto delle serie intenzioni su Sorloth e l’Atletico Madrid ha risposto chiedendo ancora Nico, magari in prestito, magari con pagamento ritardato e per di più dilazionato. Non si sono capiti, i due club. Si sono però ritrovati per le necessità, soprattutto quelle bianconere: quando bisognava far spazio alla punta in arrivo, con Jonathan David prima avvicinato e poi avvinghiato alla possibilità di andare a giocare in Spagna, è stato un attimo ed è stato quello giusto. Del resto, fine agosto è per le storie di compromessi. E quello non è stato nient’altro che un comprendersi: il canadese via veloce, in prestito gratuito, con la possibilità d’acquistarlo a 25 milioni di euro in tre rate. Per la Juventus rimane questa, la valutazione di David. Anche oggi. Ai tempi, lo era diventata dopo l’annata complicata, tra Tudor e Spalletti, i tre mesi alla ricerca di una soluzione condivisa. Addirittura, a Torino erano partiti (legittimamente) da una decina di milioni in più: avrebbero addolcito la pillola di una storia partita male, una dimostrazione di forza per altri che è finita per rinforzare davvero nessuno.