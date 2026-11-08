David, non c'è redenzione: l'Atletico Madrid e la Juve, sul tavolo ora sono tre
Inevitabilmente, bisognerà sedersi a un tavolo, parlarsi, discutere. Anche di quello di cui non si è più discusso la scorsa estate - e ce n’è, di non detto - , quando la Juve ha messo sul piatto delle serie intenzioni su Sorloth e l’Atletico Madrid ha risposto chiedendo ancora Nico, magari in prestito, magari con pagamento ritardato e per di più dilazionato. Non si sono capiti, i due club. Si sono però ritrovati per le necessità, soprattutto quelle bianconere: quando bisognava far spazio alla punta in arrivo, con Jonathan David prima avvicinato e poi avvinghiato alla possibilità di andare a giocare in Spagna, è stato un attimo ed è stato quello giusto. Del resto, fine agosto è per le storie di compromessi. E quello non è stato nient’altro che un comprendersi: il canadese via veloce, in prestito gratuito, con la possibilità d’acquistarlo a 25 milioni di euro in tre rate. Per la Juventus rimane questa, la valutazione di David. Anche oggi. Ai tempi, lo era diventata dopo l’annata complicata, tra Tudor e Spalletti, i tre mesi alla ricerca di una soluzione condivisa. Addirittura, a Torino erano partiti (legittimamente) da una decina di milioni in più: avrebbero addolcito la pillola di una storia partita male, una dimostrazione di forza per altri che è finita per rinforzare davvero nessuno.
David, la situazione all'Atletico
Ancor meno la Juve, da quell’equivoco non ancora ripresasi del tutto: in fondo, rimane alla ricerca del nove dopo aver visto David, Openda, Kolo Muani e Woltemade. Tratti in comune: non essere punte d’area di rigore. Negli spazi della Liga, e poi in quelli della Champions, il canadese è sembrato però ritrovato, tre gol (di fila) a inizio stagione. Sembrava aver trovato smalto e opportunità. Poi la sosta. La Nazionale. Qualche chance in meno e una fase calante, pure di occasioni. A oggi David è uno dei primi cambi di Simeone, situazione che l’accomuna pure a quanto vissuto da Nico Gonzalez nell’ultima esperienza. Fatta di tante soddisfazioni, certo. Non della capacità di imporsi fino alla fine. Cioè, fino alla conferma. L’Atletico aveva manifestato la voglia di proseguire insieme - spinta soprattutto dall’allenatore argentino, con cui Gonzalez aveva parlato a lungo anche durante il Mondiale -, ma la richiesta della Juventus non ha mai avuto davvero una risposta all’altezza della domanda. E allora, nulla.
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