La febbre, il premio e lo spaccapartita Juve: tutti i dubbi di Spalletti per la Fiorentina
Wolte o non Wolte? È questo, fondamentalmente, il dilemma che ha animato le ultime notti di Luciano Spalletti. Per nulla avvezzo all’idea di mettere a repentaglio i primi germogli di continuità tecnica, rinunciando a chi, più di tutti, reputa ad oggi insostituibile. Allo stesso tempo, non se la sente proprio di sfidare il fato. Di rischiare profili a mezzo servizio, o comunque non propriamente al meglio, come l’attaccante tedesco. Come dargli torto, alla luce di quella tassa che ogni settimana lo vede costretto a rinunciare a una delle poche pedine a disposizione. Dopo i vari Yildiz, Thuram, Locatelli, Grabara, Nico, Conceiçao, Celik e McKennie, stavolta è toccato a Cambiaso completare i moduli dell’infermeria. Nulla di grave: si parla di un affaticamento muscolare che l’esterno dovrebbe smaltire già in settimana. Un problema, comunque, nell’economia di una rosa ridotta già all’osso e che vedrà Celik partire per Firenze forte di una sola seduta in gruppo.
Come sta Woltemade
La situazione del tedesco? Arruolabile a metà, complice una settimana che l’ha visto stringere i denti e giocare titolare ad Alkmaar al netto di quei copiosi sintomi influenzali che l’hanno colpito nella giornata di martedì. Il secondo match di fila giocato da titolare, dopo quello vinto all’Allianz contro il Napoli. A riprova della stima che Spalletti ha iniziato a riconoscergli, per via dell’eccellente lavoro di raccordo tra i reparti e, in generale, per l’equilibrio tecnico che ha saputo garantire negli ultimi 30 metri, aprendo spazi a Kolo e Alajbegovic. Tra tutti i tridenti provati, quello che ha dato i segnali più incoraggianti dall’inizio della stagione. Proprio per questo Spalletti preferirebbe evitare di spremerlo eccessivamente. E questo al netto del fatto che avrà modo di centellinare i carichi di Woltemade nel corso della sosta: il tedesco resterà alla Continassa insieme a Douglas Luiz, Bremer, Conceiçao e Nico Gonzalez.
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