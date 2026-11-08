La febbre, il premio e lo spaccapartita Juve: tutti i dubbi di Spalletti per la Fiorentina

Come sta Woltemade

La situazione del tedesco? Arruolabile a metà, complice una settimana che l’ha visto stringere i denti e giocare titolare ad Alkmaar al netto di quei copiosi sintomi influenzali che l’hanno colpito nella giornata di martedì. Il secondo match di fila giocato da titolare, dopo quello vinto all’Allianz contro il Napoli. A riprova della stima che Spalletti ha iniziato a riconoscergli, per via dell’eccellente lavoro di raccordo tra i reparti e, in generale, per l’equilibrio tecnico che ha saputo garantire negli ultimi 30 metri, aprendo spazi a Kolo e Alajbegovic. Tra tutti i tridenti provati, quello che ha dato i segnali più incoraggianti dall’inizio della stagione. Proprio per questo Spalletti preferirebbe evitare di spremerlo eccessivamente. E questo al netto del fatto che avrà modo di centellinare i carichi di Woltemade nel corso della sosta: il tedesco resterà alla Continassa insieme a Douglas Luiz, Bremer, Conceiçao e Nico Gonzalez.