Juve Next Gen a Lecco: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie C

La Juventus Next Gen vuole dare continuità ai recenti segnali positivi, ultimo il pari con la Pro Vercelli , e trasformare le buone prestazioni in risultati concreti. La squadra di Brambilla punta a conquistare una vittoria importante per proseguire il proprio percorso di crescita e l'avversario di turno è il Lecco . Una sfida tutt’altro che semplice, contro un avversario in grande forma e particolarmente incisivo in fase offensiva.

Lecco-Juve Next Gen: orario e dove vederla

La Juventus Next Gen si prepara a tornare in campo per affrontare il Lecco, nella sfida valida per la tredicesima giornata del Girone A di Serie C. I bianconeri saranno impegnati in trasferta allo stadio Rigamonti-Ceppi, con calcio d'inizio fissato per domenica 8 novembre 2026 alle ore 14:30. La partita sarà visibile in diretta televisiva su Sky Sport e in streaming sulle piattaforme NOW e Sky Go, scaricabili gratuitamente su pc, tablet e smartphone. In alternativa è possibile seguire la diretta testuale su Tuttosport.