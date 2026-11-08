Juve Next Gen a Lecco: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie C
La Juventus Next Gen vuole dare continuità ai recenti segnali positivi, ultimo il pari con la Pro Vercelli, e trasformare le buone prestazioni in risultati concreti. La squadra di Brambilla punta a conquistare una vittoria importante per proseguire il proprio percorso di crescita e l'avversario di turno è il Lecco. Una sfida tutt’altro che semplice, contro un avversario in grande forma e particolarmente incisivo in fase offensiva.
Lecco-Juve Next Gen: orario e dove vederla
La Juventus Next Gen si prepara a tornare in campo per affrontare il Lecco, nella sfida valida per la tredicesima giornata del Girone A di Serie C. I bianconeri saranno impegnati in trasferta allo stadio Rigamonti-Ceppi, con calcio d'inizio fissato per domenica 8 novembre 2026 alle ore 14:30. La partita sarà visibile in diretta televisiva su Sky Sport e in streaming sulle piattaforme NOW e Sky Go, scaricabili gratuitamente su pc, tablet e smartphone. In alternativa è possibile seguire la diretta testuale su Tuttosport.
Le probabili formazioni
Lecco (3-4-2-1): Vettorel, Rizzo, Bordoni, Sidler; Urso, Metlika, Mallamo, Manetti; Pellegrino, Capello, Casarotto. All. Valente
Juve Next Gen (3-5-2): Mangiapoco; Savio, Corradi, Van Aarle; Leone, Owusu, Ripani, Macca, Pagnucco; Durmisi, Merola. All. Brambilla
Arbitro: sig. Tassano
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