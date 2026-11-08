Juve, 245 milioni di infortuni: la clamorosa classifica dei club con più ko

Una delle infografiche pubblicate da Transfermarkt mette in luce un quadro decisamente preoccupante per diversi top club europei prima della sosta per le nazionali. I dati raccolti dei Top 5 campionati mostrano come l'accumularsi degli impegni stia mettendo a dura prova la tenuta fisica delle rose. In questa graduatoria, la Juventus si attesta al primissimo posto tra le squadre con il maggior numero di calciatori attualmente fermi ai box (i dati vengono analizzati al 6 novembre 2026). Si tratta di una vera e propria emergenza che condiziona pesantemente le scelte tattiche e la gestione delle rotazioni fisiche. Il peso degli infortuni non riguarda soltanto la quantità di elementi assenti, ma anche l'impatto economico legato al valore di mercato dei giocatori indisponibili.

Juve, quali sono gli infortunati

Guardando da vicino la situazione dell'infermeria bianconera, il totale degli indisponibili raggiunge esattamente la quota di nove elementi indicata nelle statistiche (diventati 8 per il recupero di Celik in vista della gara con la Fiorentina). Tra i problemi più complessi da gestire ci sono senza dubbio quelli dei lungodegenti Yildiz, Locatelli, Thuram e Grabara, tutti alle prese con infortuni gravi che richiedono tempi di recupero prolungati e molta cautela per il rientro sul terreno di gioco. A questa lista già pesante si aggiungono i calciatori bloccati da noie muscolari o traumi contusivi, ovvero Conceicao, Nico Gonzalez, Milik, Cambiaso e, appunto, Celik ma ora recuperato. Questa concomitanza di stop forzati limita le alternative della rosa, costringendo Spalletti a soluzioni d'emergenza.