Convocati Juve per la Fiorentina: un ritorno importante e la scelta su Woltemade

La Juve è pronta ad affrontare l'ultima partita prima della sosta e la trasferta di Firenze può essere insidiosa per tanti aspetti. I bianconeri arrivano da due vittorie (Napoli e l'ultima in Europa League contro l'Az) e vogliono dare continuità ma difronte c'è una Fiorentina che vuole assolutamente risalire la classifica dopo un inizio di stagione molto complicato. Spalletti recupera Celik per la gara dopo i problemi accusati negli scorsi giorni, ma la lista degli assenti è comunque lunga.