Convocati Juve per la Fiorentina: un ritorno importante e la scelta su Woltemade
La Juve è pronta ad affrontare l'ultima partita prima della sosta e la trasferta di Firenze può essere insidiosa per tanti aspetti. I bianconeri arrivano da due vittorie (Napoli e l'ultima in Europa League contro l'Az) e vogliono dare continuità ma difronte c'è una Fiorentina che vuole assolutamente risalire la classifica dopo un inizio di stagione molto complicato. Spalletti recupera Celik per la gara dopo i problemi accusati negli scorsi giorni, ma la lista degli assenti è comunque lunga.
La situazione in casa Juve
Spalletti ha diramato la lista dei convocati Juve in vista della sfida contro la Fiorentina. Il tecnico bianconero potrà contare sul recupero di Celik e, vista l'assenza di Cambiaso, è sicuramente una notizia molto positiva. Il turco non partirà titolare ma è importante averlo in panchina soprattutto perché può rappresentare un aiuto a gara in corso. Presente anche McKennie dopo il forfait di Europa League di qualche giorno fa.
C'è anche Woltemade tra i giocatori chiamati dall'allenatore di Certaldo, nonostante l'influenza delle ultime ore. Tanti comunque gli indisponibili per la Vecchia Signora che dovrà fare a meno dei lungodegenti Yildiz, Locatelli, Thuram e Grabara, oltre agli infortunati Conceicao, Nico Gonzalez, Cambiaso e Milik.
Juve, i convocati per Firenze
Di seguito la lista dei ventuno convocati della Juve di Spalletti per la sfida contro la Fiorentina: 2 Celik, 3 Bremer, 4 Gatti, 6 Kelly, 8 Koopmeiners, 9 Kolo Muani, 11 Zhegrova, 12 Douglas Luiz, 13 Boga, 15 Kalulu, 17 Alajbegovic, 18 Ekhator, 22 McKennie, 23 Pinsoglio, 24 Rugani, 25 Vicario, 26 Lucumi, 27 Woltemade, 29 Sarr, 32 Cabal, 33 Neto.
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