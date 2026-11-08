Carnevali: "I tifosi ci aiutano anche quando ci criticano"Juventus

I social non mentono: Juve prima in Italia ovunque, non c’è rivale 

Distanza di milioni dalle inseguitrici, la società bianconera fuori dal campo è inavvicinabile 
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Pubblicato il 08.11.2026, 12:04

6 min

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Analizzando i dati dei social media emerge chiaramente quanto il mondo digitale sia ormai un terreno di conquista fondamentale per i club di Serie A. Al centro di questa galassia mediatica spicca in modo inequivocabile la Juventus che, nonostante il momento complicato riguardo i risultati, è capace di dominare ogni singola classifica e di imporsi come punto di riferimento assoluto, staccando di gran lunga anche alcune delle rivali storiche come Inter, Milan e Napoli, raggiungendo nel totale gli oltre 115 milioni di followers. La forza del brand bianconero trascende i confini nazionali, trainando l'interesse degli appassionati e distaccando nettamente la concorrenza su tutte le principali piattaforme digitali.

La Juve guida su Instagram

Instagram rappresenta la vetrina visiva per eccellenza e la Juventus domina incontrastata con un seguito mostruoso che surclassa tutte le rivali storiche della Serie A. La piattaforma premia l'estetica, lo stile e la potenza dei contenuti visivi, ambiti in cui il club torinese primeggia ampiamente. Dietro lo strapotere juventino, il podio si completa con le due milanesi, Inter e Milan, rispettivamente seconda e terza, seguite a distanza siderale dal resto del campionato.

Le posizioni successive mettono in luce la forte attrattiva internazionale di piazze calde come Roma e Napoli, capaci di mantenere numeri di rilievo. Sorprende in positivo la presenza di club emergenti o storici nelle retrovie, come il Como e il Parma, che dimostrano una forte vivacità digitale. I dati fotografano una forbice ampissima tra la vetta e le posizioni di metà classifica, confermando che la popolarità visiva richiede investimenti costanti.

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Di seguito la classifica di Instagram: 

  • Juventus: 59Milioni

  • Milan: 18.2M

  • Inter: 14.7M

  • Roma: 7.3M

  • Napoli: 5.3M

  • Como: 2.6M

  • Fiorentina: 1.5M

  • Lazio: 1.2M

  • Atalanta: 1.2M

  • Parma: 748K

  • Bologna: 636K

  • Cagliari: 565K

  • Sassuolo: 544K

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