I social non mentono: Juve prima in Italia ovunque, non c’è rivale 

Analizzando i dati dei social media emerge chiaramente quanto il mondo digitale sia ormai un terreno di conquista fondamentale per i club di Serie A. Al centro di questa galassia mediatica spicca in modo inequivocabile la Juventus che, nonostante il momento complicato riguardo i risultati, è capace di dominare ogni singola classifica e di imporsi come punto di riferimento assoluto, staccando di gran lunga anche alcune delle rivali storiche come Inter, Milan e Napoli, raggiungendo nel totale gli oltre 115 milioni di followers. La forza del brand bianconero trascende i confini nazionali, trainando l'interesse degli appassionati e distaccando nettamente la concorrenza su tutte le principali piattaforme digitali.

La Juve guida su Instagram Instagram rappresenta la vetrina visiva per eccellenza e la Juventus domina incontrastata con un seguito mostruoso che surclassa tutte le rivali storiche della Serie A. La piattaforma premia l'estetica, lo stile e la potenza dei contenuti visivi, ambiti in cui il club torinese primeggia ampiamente. Dietro lo strapotere juventino, il podio si completa con le due milanesi, Inter e Milan, rispettivamente seconda e terza, seguite a distanza siderale dal resto del campionato.