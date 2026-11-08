I social non mentono: Juve prima in Italia ovunque, non c’è rivale
Analizzando i dati dei social media emerge chiaramente quanto il mondo digitale sia ormai un terreno di conquista fondamentale per i club di Serie A. Al centro di questa galassia mediatica spicca in modo inequivocabile la Juventus che, nonostante il momento complicato riguardo i risultati, è capace di dominare ogni singola classifica e di imporsi come punto di riferimento assoluto, staccando di gran lunga anche alcune delle rivali storiche come Inter, Milan e Napoli, raggiungendo nel totale gli oltre 115 milioni di followers. La forza del brand bianconero trascende i confini nazionali, trainando l'interesse degli appassionati e distaccando nettamente la concorrenza su tutte le principali piattaforme digitali.
La Juve guida su Instagram
Instagram rappresenta la vetrina visiva per eccellenza e la Juventus domina incontrastata con un seguito mostruoso che surclassa tutte le rivali storiche della Serie A. La piattaforma premia l'estetica, lo stile e la potenza dei contenuti visivi, ambiti in cui il club torinese primeggia ampiamente. Dietro lo strapotere juventino, il podio si completa con le due milanesi, Inter e Milan, rispettivamente seconda e terza, seguite a distanza siderale dal resto del campionato.
Le posizioni successive mettono in luce la forte attrattiva internazionale di piazze calde come Roma e Napoli, capaci di mantenere numeri di rilievo. Sorprende in positivo la presenza di club emergenti o storici nelle retrovie, come il Como e il Parma, che dimostrano una forte vivacità digitale. I dati fotografano una forbice ampissima tra la vetta e le posizioni di metà classifica, confermando che la popolarità visiva richiede investimenti costanti.
Di seguito la classifica di Instagram:
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Juventus: 59Milioni
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Milan: 18.2M
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Inter: 14.7M
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Roma: 7.3M
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Napoli: 5.3M
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Como: 2.6M
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Fiorentina: 1.5M
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Lazio: 1.2M
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Atalanta: 1.2M
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Parma: 748K
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Bologna: 636K
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Cagliari: 565K
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Sassuolo: 544K
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