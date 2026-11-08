Fiorentina-Juve, diretta: formazioni e risultato in tempo reale. Spalletti cerca conferme

Manca poco più di 1 ora all'inizio della partita e la squadra di Spalletti è appena arrivata allo Stadio Artemio Franchi di Firenze.

Tra i tanti ex Juve che ora giocano alla Fiorentina c'è anche Dragusin , che ha giocato nelle giovanili bianconere ma ha collezionato solo quattro presenze con Prima Squadra. " Sono orgoglioso del mio percorso, ogni esperienza mi ha aiutato a crescere - ha detto il difensore rumeno nel match program alla vigilia della partita -. Sono arrivato alla Juventus a 16 anni e ho avuto l'opportunità di imparare accanto a giocatori di altissimo livello . Alla Sampdoria, alla Salernitana e al Genoa ho accumulato ulteriore esperienza mentre al Tottenham ho continuato a crescere sia come calciatore che come persona. L'infortunio mi ha insegnato ad avere pazienza e ad apprezzare ogni giorno passato in campo. Ora sono felice alla Fiorentina . Voglio continuare a migliorare, aiutare la mia squadra e regalare ai nostri tifosi più gioie possibili. Se lo meritano pienamente".

Analizzando i dati dei social media emerge chiaramente quanto il mondo digitale sia ormai un terreno di conquista fondamentale per i club di Serie A. Al centro di questa galassia mediatica spicca in modo inequivocabile la Juventus che, nonostante il momento complicato riguardo i risultati, è capace di dominare ogni singola classifica e di imporsi come punto di riferimento assoluto, staccando di gran lunga anche alcune delle rivali storiche come Inter, Milan e Napoli, raggiungendo nel totale gli oltre 115 milioni di followers. Tutti i dati e l'approfondimento completo .

Il nostro inviato a Firenze, Cristiano Corbo , ha raccontato l'atmosfera fuori dal Franchi prima dell'inizio di questa importante partita: " C'era più elettricità l'anno scorso , devo dire la verità. Anche perché la Fiorentina naviga in cattive acque… In questo momento deve ritrovarsi, come la Juve nelle ultime due partite. Non è il solito Fiorentina-Juve "

18:41

Juve, 245 milioni di infortuni: la clamorosa classifica

Nessuno come la Juve... Ma non in positivo. I bianconeri sono stati colpiti da una serie infinita di infortuni e anche contro la Fiorentina dovranno fare a meno di tanti giocatori importantissimi. Una situazione critica, che si fa ancora più grave se si va a guardare il valore di quei giocatori: nessuno in Europa è messo peggio.

1. Juventus: 9 infortunati (€245M valore di mercato)

2. Hoffenheim: 9 infortunati (€132M valore di mercato)

3. Werder Brema: 9 infortunati (€28M valore di mercato)

4. Leverkusen: 8 infortunati (€178M valore di mercato)

5. Napoli: 8 infortunati (€115M valore di mercato)

6. Chelsea: 7 infortunati (€310M valore di mercato)

7. Barcellona: 7 infortunati (€261M valore di mercato)

8. Atalanta: 7 infortunati (€104M valore di mercato)

9. Roma: 6 infortunati (€117M valore di mercato)

10.Milan: 6 infortunati (€74M valore di mercato)

18:30

Vanoli: "Juve in difficoltà? Resta sempre forte"

I bianconeri stanno vivendo una fase delicata della stagione, ma l'allenatore della Fiorentina Vanoli in conferenza stampa ha comunque sottolineato la forza dei bianconeri: "La Juve è sempre la Juve, magari oggi ha un po' fi infortunati ma resta forte. Spalletti è molto bravo e che conosce bene Firenze e sa cosa significa questa partita. Lui ha l'esperienza che riesce a far capire l'importanza della partita. Nonostante gli infortunati hanno una rosa importante, ma noi daremo tutto per poter provare a batterla".

18:19

Occhio ai cali di tensione

In Europa League la Juve ha battuto 2-1 l'AZ Alkmaar ma nel finale di partita ha preso un gol e poi ha rischiato di subire anche la rete del 2-2. Spalletti per questo motivo si è molto arrabbiato, andando anche quasi a "minacciare" Cabal. I bianconeri contro la Fiorentina dovranno per forza di cose evitare questi cali di tensione.

18:10

L'arbitro di Fiorentina-Juve

La sfida del Franchi, sarà diretta da Andrea Colombo. Il fischietto di Como sarà affiancato dagli assistenti Baccini e Ceccon. Il quarto uomo sarà Maresca. Il Var Di Paolo, mentre l'Avar Meraviglia. I precedenti preoccupano i tifosi bianconeri.

18:00

La probabile formazione della Fiorentina

In vista della partita contro la Juve, la Fiorentina si prepara a puntare ancora sul 4-3-2-1. In porta De Gea, mentre in difesa dovrebbero esserci due ex bianconeri come Dragusin e Joao Mario, insieme a Jimenez e Viery. A centrocampo spazio a un'altra vecchia conoscenza della Vecchia Signora come Fagioli, che giocherà al fianco di Ndour e Brescianini. In attacco, invece, Mastantuono e Njie si preparano ad agire alle spalle di Pellegrino.

FIORENTINA (4-3-2-1): De Gea; Jimenez, Dragusin, Viery, Joao Mario; Ndour, Fagioli, Brescianini; Mastantuono, Njie; Pellegrino. ALLENATORE: Vanoli

17:55

La probabile formazione bianconera

Ma come scenderà in campo la squadra di Spalletti? Dalla scelta su McKennie fino alle novità in attacco, ecco la probabile formazione dei bianconeri:

17:50

Juventus, i convocati per la Fiorentina

In vista della sfida contro la squadra di Vanoli, la Juventus ha recuperato McKennie e Celik, che sono stati inseriti nella lista dei convocati. Nonostante l'influenza, è stato convocato anche Woltemade, mentre restano assenti Yildiz, Locatelli, Thuram, Grabara, Conceicao, Nico Gonzalez, Cambiaso e Milik. Di seguito la lista dei ventuno convocati della Juve di Spalletti: 2 Celik, 3 Bremer, 4 Gatti, 6 Kelly, 8 Koopmeiners, 9 Kolo Muani, 11 Zhegrova, 12 Douglas Luiz, 13 Boga, 15 Kalulu, 17 Alajbegovic, 18 Ekhator, 22 McKennie, 23 Pinsoglio, 24 Rugani, 25 Vicario, 26 Lucumi, 27 Woltemade, 29 Sarr, 32 Cabal, 33 Neto.

17:44

Dove vedere Fiorentina-Juve in tv e in streaming

La Juventus si prepara ad affrontare la Fiorentina in occasione dell'11ª giornata di Serie A, in programma domenica 8 novembre. La partita si giocherà in Toscana, con il calcio d'inizio previsto alle 20:45. Una sfida importante per entrambe le formazioni, pronte a contendersi punti preziosi per la classifica. I tifosi potranno seguire l'incontro in diretta televisiva e streaming su DAZN, attraverso Smart TV, smartphone, tablet oppure collegandosi alla piattaforma tramite PC. In alternativa è possibile seguire la diretta testuale sul sito Tuttosport.

Stadio Artemio Franchi - Firenze