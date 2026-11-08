"Affoghiamo in un bicchiere, ma Joao Mario non mi serve rivederlo": Spalletti gela la diretta tv
Il post partita di Fiorentina-Juve: il tecnico laconico sull'episodio del rigore negato ai bianconeri
Niente da fare per la Juventus, che è costretta ad accontentarsi di un pareggio contro la Fiorentina. La squadra di Vanoli è andata due volte avanti nel punteggio grazie alle reti di Pellegrino e Njie e i bianconeri per due volte hanno recuperato, con Woltemade e Bremer. Anche a causa di un arbitraggio a dir poco discutibile, quindi, la Vecchia Signora conquista un punto che però sarebbe potuto essere molto di più. “Ogni tanto affoghiamo in un bicchiere - ha spiegato Spalletti a Dazn al termine della partita -, ci entriamo tutti da capo a piede e perdiamo sicurezza e tranquillità. Abbiamo preso gol dopo poco, poi abbiamo avuto belle reazioni ma non riusciamo ad essere costanti come rendimento individuale".
I problemi caratteriali e il tocco di Joao Mario con il braccio
Anche questa sera, l'impressione è che la Juve in alcuni momenti manchi del carattere necessario per vincere: "In alcuni momenti si decide di non fare niente e di stare lì ad accettare la situazione senza andare a scegliere e agire. L’eseguire qualcosa toglie qualsiasi dubbio che si ha addosso. E i dubbiosi non riescono quasi mai a portare a casa roba importante". Poi sul fallo di mano di Joao Mario ha aggiunto: “Non lo so, posso avere la domanda di riserva? Non ho bisogno di rivederlo, l’ho già visto in campo”.
Le scelte in attacco: "Kolo ora sta meglio"
L'allenatore bianconero ha parlato anche di Kolo Muani e Woltemade: “La scelta è stata dettata dal fatto che loro ti vengono ad aggredire e bisognava andare diretti sulla prima punta, anche se la palla addosso non è la qualità primaria di Woltemade, che è più di palleggio e relazione, ma bisogna che lo faccia lui quel lavoro, anche perché non abbiamo grande palleggio da dietro. Kolo Muani ora sta meglio, con questa condizione e verve si può mettere da qualsiasi parte, prima si muoveva meno. Ora lo vedo più caratterizzato dentro la squadra”.
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