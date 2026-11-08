"Affoghiamo in un bicchiere, ma Joao Mario non mi serve rivederlo": Spalletti gela la diretta tv

Niente da fare per la Juventus, che è costretta ad accontentarsi di un pareggio contro la Fiorentina. La squadra di Vanoli è andata due volte avanti nel punteggio grazie alle reti di Pellegrino e Njie e i bianconeri per due volte hanno recuperato, con Woltemade e Bremer. Anche a causa di un arbitraggio a dir poco discutibile, quindi, la Vecchia Signora conquista un punto che però sarebbe potuto essere molto di più. “Ogni tanto affoghiamo in un bicchiere - ha spiegato Spalletti a Dazn al termine della partita -, ci entriamo tutti da capo a piede e perdiamo sicurezza e tranquillità. Abbiamo preso gol dopo poco, poi abbiamo avuto belle reazioni ma non riusciamo ad essere costanti come rendimento individuale".

I problemi caratteriali e il tocco di Joao Mario con il braccio Anche questa sera, l'impressione è che la Juve in alcuni momenti manchi del carattere necessario per vincere: "In alcuni momenti si decide di non fare niente e di stare lì ad accettare la situazione senza andare a scegliere e agire. L’eseguire qualcosa toglie qualsiasi dubbio che si ha addosso. E i dubbiosi non riescono quasi mai a portare a casa roba importante". Poi sul fallo di mano di Joao Mario ha aggiunto: “Non lo so, posso avere la domanda di riserva? Non ho bisogno di rivederlo, l’ho già visto in campo”.