Rigore clamoroso negato alla Juventus: Joao Mario, braccio largo in area e il VAR non interviene

Vietato dare rigori alla Juve: sembra che sia questa la nuova regala della Serie A 2026/27. Anche nel corso della sfida contro la Fiorentina, infatti, i bianconeri si sono visti negare un rigore chiaro come il sole. Questa volta il protagonista dell'azione è stato l'ex Joao Mario, che ha toccato la palla con il braccio all'interno dell'area di rigore viola, ma l'arbitro ha deciso di non concedere il penalty.

Fiorentina-Juve, Joao Mario tocca con il braccio ma niente rigore Minuto 80. Dopo una mischia in area di rigore della Fiorentina, la palla rimbalza a terra e colpisce in pieno il braccio di Joao Mario. La posizione dell'arto del difensore portoghese è larghissimo, a 90 gradi rispetto al corpo, ma secondo l'arbitro Colombo questo non è un tocco di mano punibile. Niente calcio di rigore. Una decisione totalmente insensata, visto che il tocco c'è stato ed era evidentissimo. Nonostante questo, il VAR non è intervenuto per correggerlo e il tutto si è risolto con un nulla di fatto. Un incredibile rigore negato che sul risultato di 2-2 sarebbe potuto essere importantissimo per la squadra di Luciano Spalletti.