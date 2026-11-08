Rigore clamoroso negato alla Juventus: Joao Mario, braccio largo in area e il VAR non interviene
Episodio incredibile in area Fiorentina, fallo di mano palese del terzino ma Colombo in campo e Di Paolo a Lissone non segnalano nulla
Vietato dare rigori alla Juve: sembra che sia questa la nuova regala della Serie A 2026/27. Anche nel corso della sfida contro la Fiorentina, infatti, i bianconeri si sono visti negare un rigore chiaro come il sole. Questa volta il protagonista dell'azione è stato l'ex Joao Mario, che ha toccato la palla con il braccio all'interno dell'area di rigore viola, ma l'arbitro ha deciso di non concedere il penalty.
Fiorentina-Juve, Joao Mario tocca con il braccio ma niente rigore
Minuto 80. Dopo una mischia in area di rigore della Fiorentina, la palla rimbalza a terra e colpisce in pieno il braccio di Joao Mario. La posizione dell'arto del difensore portoghese è larghissimo, a 90 gradi rispetto al corpo, ma secondo l'arbitro Colombo questo non è un tocco di mano punibile. Niente calcio di rigore. Una decisione totalmente insensata, visto che il tocco c'è stato ed era evidentissimo. Nonostante questo, il VAR non è intervenuto per correggerlo e il tutto si è risolto con un nulla di fatto. Un incredibile rigore negato che sul risultato di 2-2 sarebbe potuto essere importantissimo per la squadra di Luciano Spalletti.
Niente cartellino rosso per Oulai
Ma questa non è stata l'unica decisione dubbia dell'arbitro Colombo. Manca anche una seconda ammonizione su Oulai a inizio secondo tempo. Il centrocampista, dopo aver già ricevuto un giallo per proteste, ha commesso un durissimo fallo di gioco ma il direttore di gara ha lasciato correre. Al contrario, sarebbe stato corretto estrarre un secondo giallo ed espellere il giocatore.
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