Pagelle Juve: Kolo Muani devastante, fotografia Bremer, Boga monocorde. E c’è chi ha cambiato marcia

La Juventus, dopo i due successi consecutivi contro Napoli e AZ Alkmaar, esce dal Franchi con un solo punto. Contro la Fiorentina finisce 2-2, tra una grande partita di Kolo Muani, i gol di Woltemade e Bremer e le polemiche per il rigore non dato dopo il tocco di braccio di Joao Mario nel corso del secondo tempo. A seguire le pagelle della partita.