Pagelle Juve: Kolo Muani devastante, fotografia Bremer, Boga monocorde. E c’è chi ha cambiato marcia
La Juventus, dopo i due successi consecutivi contro Napoli e AZ Alkmaar, esce dal Franchi con un solo punto. Contro la Fiorentina finisce 2-2, tra una grande partita di Kolo Muani, i gol di Woltemade e Bremer e le polemiche per il rigore non dato dopo il tocco di braccio di Joao Mario nel corso del secondo tempo. A seguire le pagelle della partita.
Pagelle Juve
Vicario 7.5
La respinta sul 2-1 di Njie, sul tiro di Jimenez, qualche dubbio lo lascia. Su Brescianini e Mastantuono, però, compie due veri prodigi che valgono pienamente il punto.
Kalulu 6
Un gran bel recupero su Mastantuono nel primo tempo gli basta solo per lavarsi la coscienza. Può fare molto di più quando spinge.
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