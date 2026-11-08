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Pagelle Juve: Kolo Muani devastante, fotografia Bremer, Boga monocorde. E c’è chi ha cambiato marcia

Voti e giudizi dei bianconeri dopo il pareggio del Franchi contro la Fiorentina: male Lucumi, Vicario con due prodigi, Cabal intraprendente
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Paolo PirisiPaolo Pirisi

Pubblicato il 09.11.2026, 07:35

7 min

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La Juventus, dopo i due successi consecutivi contro Napoli e AZ Alkmaar, esce dal Franchi con un solo punto. Contro la Fiorentina finisce 2-2, tra una grande partita di Kolo Muani, i gol di Woltemade e Bremer e le polemiche per il rigore non dato dopo il tocco di braccio di Joao Mario nel corso del secondo tempo. A seguire le pagelle della partita.

Pagelle Juve

Vicario 7.5

La respinta sul 2-1 di Njie, sul tiro di Jimenez, qualche dubbio lo lascia. Su Brescianini e Mastantuono, però, compie due veri prodigi che valgono pienamente il punto.

Woltemade e Bremer non bastano, Juventus pari con la Fiorentina: il film della partitaJuventus
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Kalulu 6

Un gran bel recupero su Mastantuono nel primo tempo gli basta solo per lavarsi la coscienza. Può fare molto di più quando spinge.

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