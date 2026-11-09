La Juve c’è e lotta insieme a Spalletti
Se dormi in difesa e ti negano un rigore piuttosto netto, alla fine il 2-2 è un buon risultato, ma la Juve doveva vincere la partita di ieri e ha perso altri due punti contro un avversario tecnicamente inferiore, peccato mortale, vista la classifica bianconera. Tuttavia, analizzando la prestazione e non il risultato, la partita con la Fiorentina va in positiva continuità con quelle contro Napoli e AZ Alkmaar. La Juve c’è e lotta insieme a Luciano Spalletti. A tratti è perfino frizzante e, comunque, resta sempre in partita, perdendo la brutta abitudine di assentarsi che aveva causato le disfatte contro Lazio e Genoa. La disponibilità della squadra, la collaborazione reciproca di cui sono rappresentazione plastica i numerosi recuperi difensivi di Kolo Muani, sono il segnale di una squadra che sta trovando un’unità fondamentale per tamponare limiti strutturali, errori occasioni e assenze croniche. Tutto l’eccitato agonismo degli Spalletti Boys, però, si paga in concentrazione difensiva, che per due volte scende sotto zero e consente alla Fiorentina di segnare due gol. Insomma, l’equilibrio è ancora di là da venire e la Juve dà ancora la sensazione di una certa estemporaneità tecnico-tattica, Insomma la costruzione è lenta, la squadra vive più di fiammate che di metodo, ma un Kolo Muani incendiario come nel primo tempo può fare tutta la differenza.
Kolo è risorto in Olanda
La trasfigurazione dell’attaccante francese è, senza dubbio, la notizia migliore che la Juve porta a casa dalla trasferta. Ancora spaurito e pasticcione contro il Napoli, Kolo è risorto in Olanda e ieri ha giocato un primo tempo strepitoso (pur finendo la benzina a metà del secondo tempo). Continua a non fare il centravanti (d’altronde non lo è), ma da punta esterna è molto efficace. Considerando che manco Woltemade è un nove, viene da chiedersi cosa sarebbe stata la Juve anche solo con un Pellegrino qualsiasi.
Ma qualcosa si percepisce crescere in questa squadra, lentamente, forse troppo lentamente, ma sembra un impasto che con il ritorno degli infortunati possa lievitare in modo più convincente. Poi, al di là di ogni considerazione, se Colombo fa il suo mestiere e fischia quel rigore per il mani di Joao Mario, magari non cambia tutto. Ma molto sì.
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