La Juve c’è e lotta insieme a Spalletti

Se dormi in difesa e ti negano un rigore piuttosto netto, alla fine il 2-2 è un buon risultato, ma la Juve doveva vincere la partita di ieri e ha perso altri due punti contro un avversario tecnicamente inferiore, peccato mortale, vista la classifica bianconera. Tuttavia, analizzando la prestazione e non il risultato, la partita con la Fiorentina va in positiva continuità con quelle contro Napoli e AZ Alkmaar. La Juve c’è e lotta insieme a Luciano Spalletti. A tratti è perfino frizzante e, comunque, resta sempre in partita, perdendo la brutta abitudine di assentarsi che aveva causato le disfatte contro Lazio e Genoa. La disponibilità della squadra, la collaborazione reciproca di cui sono rappresentazione plastica i numerosi recuperi difensivi di Kolo Muani, sono il segnale di una squadra che sta trovando un’unità fondamentale per tamponare limiti strutturali, errori occasioni e assenze croniche. Tutto l’eccitato agonismo degli Spalletti Boys, però, si paga in concentrazione difensiva, che per due volte scende sotto zero e consente alla Fiorentina di segnare due gol. Insomma, l’equilibrio è ancora di là da venire e la Juve dà ancora la sensazione di una certa estemporaneità tecnico-tattica, Insomma la costruzione è lenta, la squadra vive più di fiammate che di metodo, ma un Kolo Muani incendiario come nel primo tempo può fare tutta la differenza.