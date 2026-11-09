Colombo, il "gradito" dell'Inter sgradisce la Juve: tutti i casi clamorosi contro i bianconeri

Sin dalla vigilia di Fiorentina-Juventus, la designazione di Andrea Colombo aveva sollevato tra i tifosi più di qualche perplessità. Dubbi che la partita del Franchi ha finito per alimentare ulteriormente, con il direttore di gara e il VAR protagonisti di un episodio destinato a far discutere: il mancato rigore per un evidente tocco di mano di Joao Mario. Un'altra decisione contestata ai danni della Vecchia Signora, che si aggiunge a una serie di precedenti ormai piuttosto lunga. Dagli errori commessi in campo alle vicende extracalcistiche sull'inchiesta arbitri, sono diversi gli episodi che hanno riportato il fischietto di Como al centro dell'attenzione.