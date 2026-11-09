Colombo, il "gradito" dell'Inter sgradisce la Juve: tutti i casi clamorosi contro i bianconeri
Dal rigore negato per il mani di Joao Mario ai precedenti con Berardi, Gila e Luperto: le decisioni contestate, il caso Milan e l'inchiesta arbitri
Sin dalla vigilia di Fiorentina-Juventus, la designazione di Andrea Colombo aveva sollevato tra i tifosi più di qualche perplessità. Dubbi che la partita del Franchi ha finito per alimentare ulteriormente, con il direttore di gara e il VAR protagonisti di un episodio destinato a far discutere: il mancato rigore per un evidente tocco di mano di Joao Mario. Un'altra decisione contestata ai danni della Vecchia Signora, che si aggiunge a una serie di precedenti ormai piuttosto lunga. Dagli errori commessi in campo alle vicende extracalcistiche sull'inchiesta arbitri, sono diversi gli episodi che hanno riportato il fischietto di Como al centro dell'attenzione.
La mancata espulsione di Berardi
Tra gli episodi più discussi della carriera di Colombo nelle partite della Juventus c'è sicuramente quello relativo alla sfida contro il Sassuolo del settembre 2023, che si è conclusa con la vittoria degli emiliani per 4-2. In quell'occasione, il direttore di gara finì al centro delle polemiche per non aver estratto il cartellino rosso nei confronti di Berardi. L'attaccante neroverde si è reso protagonista di un intervento particolarmente duro ai danni di Bremer, giudicato da molti meritevole di espulsione. Una scelta che ha provocato immediate proteste da parte dei bianconeri e che ha lasciato parecchie perplessità. A distanza di tempo, quell'episodio continua a essere ricordato tra le decisioni arbitrali più contestate dalla Juventus. Un precedente che contribuisce ad alimentare i dubbi sulla gestione delle partite dei bianconeri da parte dell'arbitro comasco.
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