La Juve ha un nuovo Kolo Muani: il segreto della rinascita e ciò che ancora non funziona

A Viery l'ha proprio detto: prova a prendermi. E il brasiliano ci ha provato, altroché. Solo che Kolo sgusciava a destra, s'infilava a sinistra, prendeva il treno e lo lasciava puntualmente alla stazione precedente. Che fulmine, Muani. Che partita. E che assist per Woltemade. Avrebbe meritato di vincere più di tutti, il francese. Più degli altri. Come ha meritato di giocare questa partita dall'inizio alla fine, sebbene i dubbi sulla sua condizione circolassero da un po'. Li ha rispediti al mittente, compreso se stesso: la fatica è stata l'unica sensazione a non accompagnarlo, al Franchi. Dov'è stato indemoniato, e nei momenti giusti. Anche, soprattutto per dare la scossa ai compagni. «Non era facile, siamo venuti qui per i tre punti. Non sono contento per questo pari. Questa partita avrebbe potuto chiudere un ciclo di risultati positivi», le sue parole a fine partita. Il sentimento provato è quello della squadra: al termine del 2-2 con la Fiorentina, le mani ai fianchi indicavano la difficoltà del terribile ciclo di partite. Però lo sguardo basso raccontava l'incapacità di indirizzare una sfida che ha vissuto di guizzi estemporanei, di occasioni perse e poi incredibilmente ritrovate quando meno le si aspettava.

Le parole di Kolo Muani Un po' come per Kolo: sembrava un corpo estraneo di questa Juventus tra settembre ottobre, e invece ha inaugurato novembre da faro offensivo. Forse andava aspettato. O forse si è più semplicemente sbloccato. Perché ad Alkmaar ha ricordato quella parte di sé che vuole essere. Sempre. E sempre più esterna. «Se gioco sono contento, non mi importa se in centro, a destra o sinistra, ma è chiaro che se ho più spazi per attaccare la profondità posso sfruttare meglio le mie qualità. Dobbiamo lavorare davvero sodo e spero che torneremo più forti dopo la pausa. In questo inizio abbiamo pareggiato e perso troppo partite», ha raccontato ancora. Col fare da leader. Ché se lo può permettere, dopo ieri sera e in generale dopo gli ultimi dieci giorni passati a prendere per mano i compagni, come qualcuno indicava tempo fa di non voler fare.