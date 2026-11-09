La Juve ha un nuovo Kolo Muani: il segreto della rinascita e ciò che ancora non funziona
Il francese imprendibile al Franchi: assist, strappi e personalità da leader. Spalletti ha ritrovato l'attacco, ma la difesa resta un rebus
A Viery l'ha proprio detto: prova a prendermi. E il brasiliano ci ha provato, altroché. Solo che Kolo sgusciava a destra, s'infilava a sinistra, prendeva il treno e lo lasciava puntualmente alla stazione precedente. Che fulmine, Muani. Che partita. E che assist per Woltemade. Avrebbe meritato di vincere più di tutti, il francese. Più degli altri. Come ha meritato di giocare questa partita dall'inizio alla fine, sebbene i dubbi sulla sua condizione circolassero da un po'. Li ha rispediti al mittente, compreso se stesso: la fatica è stata l'unica sensazione a non accompagnarlo, al Franchi. Dov'è stato indemoniato, e nei momenti giusti. Anche, soprattutto per dare la scossa ai compagni. «Non era facile, siamo venuti qui per i tre punti. Non sono contento per questo pari. Questa partita avrebbe potuto chiudere un ciclo di risultati positivi», le sue parole a fine partita. Il sentimento provato è quello della squadra: al termine del 2-2 con la Fiorentina, le mani ai fianchi indicavano la difficoltà del terribile ciclo di partite. Però lo sguardo basso raccontava l'incapacità di indirizzare una sfida che ha vissuto di guizzi estemporanei, di occasioni perse e poi incredibilmente ritrovate quando meno le si aspettava.
Le parole di Kolo Muani
Un po' come per Kolo: sembrava un corpo estraneo di questa Juventus tra settembre ottobre, e invece ha inaugurato novembre da faro offensivo. Forse andava aspettato. O forse si è più semplicemente sbloccato. Perché ad Alkmaar ha ricordato quella parte di sé che vuole essere. Sempre. E sempre più esterna. «Se gioco sono contento, non mi importa se in centro, a destra o sinistra, ma è chiaro che se ho più spazi per attaccare la profondità posso sfruttare meglio le mie qualità. Dobbiamo lavorare davvero sodo e spero che torneremo più forti dopo la pausa. In questo inizio abbiamo pareggiato e perso troppo partite», ha raccontato ancora. Col fare da leader. Ché se lo può permettere, dopo ieri sera e in generale dopo gli ultimi dieci giorni passati a prendere per mano i compagni, come qualcuno indicava tempo fa di non voler fare.
Il nodo di Spalletti
Riferimenti a capitani "coraggiosi" a parte, il nodo juventino rimane ed è totalmente attorcigliato: se Spalletti ha trovato la quadra offensiva, il punto adesso è ritrovare quella difensiva. Per poi passare a riavere una squadra di cui fidarsi ciecamente, e che non incappi nelle distrazioni più letali, di quelle che sono pure più difficili da perdonarsi. Quanta vulnerabilità, in questo inizio di stagione bianconero. Quanta forza e quanta debolezza. Quanto tutto e il suo contrario. La pausa arriva forse nel momento migliore, però. Quello in cui s'impongono le riflessioni. Quello in cui Kolo Muani, da enigma di mercato, diventa persino una storia in grado di farsi esempio: se le cose (e i giocatori) vanno al posto giusto, allora si può sterzare.
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