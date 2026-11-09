Infortuni e convocati Juve, chi parte e con chi resta Spalletti: ecco quando tornano tutti
TORINO - Tasto stop. Non c’è da riavvolgere il nastro ma da prendere fiato dopo un ciclo di fuoco da nove partite in cui la Juventus ha dovuto schivare fiamme e infortuni con risultati fin troppo alterni. Le bruciature e le defezioni ci sono state, eccome: si curano con le creme per ustioni e, soprattutto, con il riposo. Spalletti ne concederà a se stesso e alla squadra prima di riprendere i lavori durante una sosta che, come sempre, sarà caratterizzata dalla diaspora dei nazionali.
Juventus, i convocati e i giocatori che restano
Vicario (Italia), Ekhator (Italia U21), Kalulu (Francia), Koopmeiners (Olanda), Alajbegovic (Bosnia), Zhegrova (Kosovo), McKennie (USA), Sarr (Senegal), Lucumì e Cabal (Colombia), Celik (Turchia) e Gatti (Italia) saranno i bianconeri che lasceranno la Continassa per raggiungere le varie selezioni.
A quel punto al JTC sarà il momento di fare la conta dei presenti per organizzare il lavoro sul campo, con un gruppo che verrà integrato dai ragazzi della Next Gen. Woltemade e Kolo Muani, ignorati da Klopp e Zidane, godranno invece delle attenzioni più scrupolose da parte del tecnico bianconero, che potrà lavorare anche con Bremer e Douglas Luiz (risparmiati da Ancelotti), Boga, Gatti e Kelly tra gli altri.
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