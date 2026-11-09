Infortuni e convocati Juve, chi parte e con chi resta Spalletti: ecco quando tornano tutti

TORINO - Tasto stop. Non c’è da riavvolgere il nastro ma da prendere fiato dopo un ciclo di fuoco da nove partite in cui la Juventus ha dovuto schivare fiamme e infortuni con risultati fin troppo alterni. Le bruciature e le defezioni ci sono state, eccome: si curano con le creme per ustioni e, soprattutto, con il riposo. Spalletti ne concederà a se stesso e alla squadra prima di riprendere i lavori durante una sosta che, come sempre, sarà caratterizzata dalla diaspora dei nazionali.

Juventus, i convocati e i giocatori che restano Vicario (Italia), Ekhator (Italia U21), Kalulu (Francia), Koopmeiners (Olanda), Alajbegovic (Bosnia), Zhegrova (Kosovo), McKennie (USA), Sarr (Senegal), Lucumì e Cabal (Colombia), Celik (Turchia) e Gatti (Italia) saranno i bianconeri che lasceranno la Continassa per raggiungere le varie selezioni.