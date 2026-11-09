Firenze, ennesima vergogna becera e incivile: il Franchi nega a Cabal il dono della maglia
Clima teso e momenti di grande tensione si sono registrati allo stadio Artemio Franchi in seguito a un episodio che ha visto protagonista il calciatore della Juve, Cabal. Il difensore, al tripliche fischio, si è infatti avvicinato alla tribuna con la chiara intenzione di donare la propria maglia a un tifoso sugli spalti. Un gesto di vicinanza e sportività che tuttavia non è stato affatto gradito dalla frangia dei sostenitori viola presenti. L'ennesimo episodio negativo da parte dei tifosi della Fiorentina verso la Vecchia Signora, ed è solo l'ultimo di una lunga serie.
Cabal scortato verso gli spogliatoi: cos'è successo
La situazione è rapidamente degenerata quando i tifosi della Fiorentina hanno intimato in modo perentorio al giocatore di andarsene, impedendogli di fatto di poter consegnare il dono a uno dei sostenitori bianconeri. Al posto dell'accoglienza sperata, Cabal è stato bersagliato da pesanti insulti e persino da un lancio di oggetti proveniente dagli spalti, creando un clima di forte ostilità e pericolo.
La reazione scomposta del pubblico ha costretto il personale della sicurezza dello stadio Franchi a intervenire tempestivamente per evitare ulteriori contatti ravvicinati e garantire l'incolumità del tesserato. Gli addetti ai controlli lo hanno prontamente bloccato e scortato via, accompagnandolo in direzione della zona spogliatoi per metterlo in sicurezza. Un epilogo amaro e spiacevole che evidenzia ancora una volta come le tensioni del campo possano talvolta sfociare in episodi di intolleranza sugli spalti. La scena ha fatto il giro del web, sollevando accesi dibattiti.
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