Firenze, ennesima vergogna becera e incivile: il Franchi nega a Cabal il dono della maglia 

Clima teso e momenti di grande tensione si sono registrati allo stadio Artemio Franchi in seguito a un episodio che ha visto protagonista il calciatore della Juve, Cabal. Il difensore, al tripliche fischio, si è infatti avvicinato alla tribuna con la chiara intenzione di donare la propria maglia a un tifoso sugli spalti. Un gesto di vicinanza e sportività che tuttavia non è stato affatto gradito dalla frangia dei sostenitori viola presenti. L'ennesimo episodio negativo da parte dei tifosi della Fiorentina verso la Vecchia Signora, ed è solo l'ultimo di una lunga serie.

Cabal scortato verso gli spogliatoi: cos'è successo La situazione è rapidamente degenerata quando i tifosi della Fiorentina hanno intimato in modo perentorio al giocatore di andarsene, impedendogli di fatto di poter consegnare il dono a uno dei sostenitori bianconeri. Al posto dell'accoglienza sperata, Cabal è stato bersagliato da pesanti insulti e persino da un lancio di oggetti proveniente dagli spalti, creando un clima di forte ostilità e pericolo.