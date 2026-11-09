“Alla Juve non puoi essere un pollo”, “Finalmente ha trovato il ruolo”: a Sky sono tutti d’accordo

La Juventus aumenta l'intensità, ma al Franchi contro la Fiorentina deve accontentarsi del 2-2. I viola passano immediatamente in vantaggio con Pellegrino sugli sviluppi di un calcio d'angolo, ma i bianconeri rispondono grazie a Woltemade , servito da un ispirato Kolo Muani . Nella ripresa Njie riporta avanti i padroni di casa, prima del definitivo pareggio firmato da Bremer , bravo ad approfittare di un'uscita imprecisa di De Gea . Nel finale Colombo nega un rigore evidente per un tocco di mano di Joao Mario, senza intervento del Var. Un tema di cui si è parlato anche a Sky Club con Caressa e i suoi ospiti.

Analisi Fiorentina-Juve

A Sky Club è Marchegiani ad analizzare il risultato di Fiorentina-Juventus: "Un pareggio che non accontenta nessuna delle due, però è stata una partita vibrante fino alla fine. Una gara vibrante con qualche errore ma anche alcune belle giocate, oltre a situazioni che meritano di essere riviste perché dal punto di vista della Juventus, per me, una strada di miglioramento importante s'è vista".