“Alla Juve non puoi essere un pollo”, “Finalmente ha trovato il ruolo”: a Sky sono tutti d’accordo
Voci e analisi degli opinionisti dopo il pareggio della squadra di Spalletti al Franchi: “Joao Mario? Colombo negligente, è rigore”
La Juventus aumenta l'intensità, ma al Franchi contro la Fiorentina deve accontentarsi del 2-2. I viola passano immediatamente in vantaggio con Pellegrino sugli sviluppi di un calcio d'angolo, ma i bianconeri rispondono grazie a Woltemade, servito da un ispirato Kolo Muani. Nella ripresa Njie riporta avanti i padroni di casa, prima del definitivo pareggio firmato da Bremer, bravo ad approfittare di un'uscita imprecisa di De Gea. Nel finale Colombo nega un rigore evidente per un tocco di mano di Joao Mario, senza intervento del Var. Un tema di cui si è parlato anche a Sky Club con Caressa e i suoi ospiti.
Analisi Fiorentina-Juve
A Sky Club è Marchegiani ad analizzare il risultato di Fiorentina-Juventus: "Un pareggio che non accontenta nessuna delle due, però è stata una partita vibrante fino alla fine. Una gara vibrante con qualche errore ma anche alcune belle giocate, oltre a situazioni che meritano di essere riviste perché dal punto di vista della Juventus, per me, una strada di miglioramento importante s'è vista".
Marocchi: "Il miglioramento del dominio della partita ma sempre con l'impressione che potesse segnare la Fiorentina. Prendi gol nei primi minuti e ci sta tu possa buttarti in avanti, dicevo 'Guarda che bella Juve, va sugli esterni, si propone, Kolo Muani su tutti...' poi però nel secondo tempo è più la Fiorentina a dare la sensazione di poter andare in gol".
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