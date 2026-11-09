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Kalulu infortunato: salta Italia-Francia e la Turchia. Juve, non c’è pace: un altro ko, cosa è successo

Il francese non potrà prendere parte alle partite di Nations League con i transalpini: tutti i dettagli 
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Pubblicato il 09.11.2026, 12:42 (Aggiornato il 09.11.2026, 13:39)

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La lista degli indisponibili continua ad allungarsi e in casa Juventus sembra davvero non esserci pace. La sfortuna si accanisce sui bianconeri, che dopo aver dovuto fare i conti con una lunga serie di assenze nella sfida contro la Fiorentina, perdono adesso anche Pierre Kalulu. Il difensore francese è stato infatti escluso dal ritiro della propria nazionale a causa di un problema muscolare: un'altra tegola per la squadra bianconera, che deve fare i conti con un'infermeria sempre più affollata.

Infortunio al bicipite femorale: Kalulu lascia la nazionale francese

Il difensore ha rimediato infortunio al bicipite femorale della gamba sinistra, un problema che lo costringe ora a interrompere anticipatamente gli impegni con la Francia. Kalulu infatti è stato escluso dal ritiro della nazionale e verrà sostituito nelle prossime ore.

 

 

Per lui, dunque, niente Nations League: non prenderà parte alle sfide contro l'Italia e la Turchia. Una notizia negativa sia per il commissario tecnico francese che già nei mesi scorsi gli aveva dato fiducia sia per la Juventus, che dovrà attendere ulteriori aggiornamenti sulle condizioni del giocatore per valutare i tempi di recupero.

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