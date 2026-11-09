Kalulu infortunato: salta Italia-Francia e la Turchia. Juve, non c’è pace: un altro ko, cosa è successo
Infortunio al bicipite femorale: Kalulu lascia la nazionale francese
Il difensore ha rimediato infortunio al bicipite femorale della gamba sinistra, un problema che lo costringe ora a interrompere anticipatamente gli impegni con la Francia. Kalulu infatti è stato escluso dal ritiro della nazionale e verrà sostituito nelle prossime ore.
Per lui, dunque, niente Nations League: non prenderà parte alle sfide contro l'Italia e la Turchia. Una notizia negativa sia per il commissario tecnico francese che già nei mesi scorsi gli aveva dato fiducia sia per la Juventus, che dovrà attendere ulteriori aggiornamenti sulle condizioni del giocatore per valutare i tempi di recupero.
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