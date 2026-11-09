"Juve, ecco quando torno!", l'annuncio di Yildiz e l'elogio di Capello: "Lo Yamal d'Italia"

"Quando mi rivedrete in campo? Diciamo a dicembre". A dirlo è Kenan Yildiz, intervenuto dal palco del premio Bulgarelli Number 8, il riconoscimento internazionale assegnato dall'Associazione Giacomo Bulgarelli Bologna alla migliore mezzala della stagione precedente. Ricevuto il premio nella mattinata di lunedì 9 novembre presso la Cappella Farnese di Palazzo d'Accursio a Bologna - dove è stata premiata anche la bianconera Martina Rosucci - il numero 10 della Juve si è detto impaziente di tornare in campo dopo essere stato costretto a un lungo stop dalla frattura al piede rimediata già alla prima giornata sul campo del Frosinone. Spettatore del deludente inizio di stagione dei compagni di squadra, l'attaccante classe 2005 - il cui rientro potrebbe coincidere con la gara interna contro il Monza del 14 dicembre - ha dichiarato: "Mi sento bene, spero presto di tornare a giocare. Mi manca tanto la Juventus, mi manca la sensazione di giocare a calcio, spero che succeda presto".

"Yildiz lo Yamal d'Italia" E ancora, a proposito del premio ricevuto dalle mani del presidente dell'Assemblea legislativa dell'Emilia-Romagna Maurizio Fabbri: "Significa molto per me, provo a dare il massimo nel calcio, a giocare con entusiasmo". Sul peso del talento turco nella rosa allenata da Luciano Spalletti - reduce dal pareggio di Firenze dove a evitare il ko è stata la terza marcatura stagionale di Gleison Bremer, ora il miglior marcatore della Vecchia Signora - ha risposto anche il presidente della kermesse Fabio Capello, che ha parlato di Yildiz come lo "Yamal d'Italia".