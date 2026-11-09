"Ascella? La tocca dove fai le analisi", "Devi prendere per il collo": la Juve su Pressing

Tacchinardi boccia la Juventus: "Ha il sapore di una sconfitta".

A fotografare le difficoltà della Juventus è stato soprattutto Alessio Tacchinardi, che non ha nascosto la propria delusione per il risultato maturato contro la Fiorentina. Per l'ex centrocampista bianconero, il pareggio non può essere considerato un risultato positivo, soprattutto alla luce dell'andamento della partita e delle difficoltà mostrate ancora una volta dalla squadra: "Ha il sapore di una sconfitta. Questo Fiorentina-Juve è il riassunto delle prime 11 partite. Una squadra poco feroce, che poi si accende e fa cose interessanti e poi ripiomba nelle difficoltà che ha. Non riescono a salire di livello e dare continuità ai risultati. Per me stasera è una sconfitta".