"Ascella? La tocca dove fai le analisi", "Devi prendere per il collo": la Juve su Pressing
La Juventus non convince e il pareggio contro la Fiorentina lascia in eredità molti più dubbi che certezze. Una prestazione dai due volti, quella dei bianconeri, capaci di accendersi e mostrare sprazzi di buon calcio, salvo poi spegnersi nuovamente nei momenti decisivi della partita. Un copione che, secondo gli ospiti di Pressing, rappresenta perfettamente le difficoltà incontrate dalla squadra di Spalletti in questa prima parte di stagione. Nel corso della trasmissione, il dibattito si è concentrato soprattutto sulla mancanza di continuità, sulla scarsa cattiveria agonistica e sulle caratteristiche di una rosa che continua a non trovare la propria identità. Non sono mancati, inoltre, gli interventi sulla moviola di Cesari, con particolare attenzione al doppio giallo di Oulai e al mancato rigore per il tocco di mano di Joao Mario.
Tacchinardi boccia la Juventus: "Ha il sapore di una sconfitta".
A fotografare le difficoltà della Juventus è stato soprattutto Alessio Tacchinardi, che non ha nascosto la propria delusione per il risultato maturato contro la Fiorentina. Per l'ex centrocampista bianconero, il pareggio non può essere considerato un risultato positivo, soprattutto alla luce dell'andamento della partita e delle difficoltà mostrate ancora una volta dalla squadra: "Ha il sapore di una sconfitta. Questo Fiorentina-Juve è il riassunto delle prime 11 partite. Una squadra poco feroce, che poi si accende e fa cose interessanti e poi ripiomba nelle difficoltà che ha. Non riescono a salire di livello e dare continuità ai risultati. Per me stasera è una sconfitta".
Un giudizio netto, condiviso in parte anche da Massimo Mauro: "Quando gioca bene non riesce a fare gol. Nell'ultima mezz'ora del primo tempo ha fatto una grande partita, Kolo Muani ha giocato bene, e una grande squadra porta a casa il risultato per poi gestirlo. Nel secondo tempo poi la Juve non ha retto e solo un paperone del portiere ha consentito di pareggiare".
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