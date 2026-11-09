L’orgoglio, la rabbia e VicarioCalcio

Oltre i giocatori, "il miglior attaccante della Juve...", "L'assenza sottovalutata": il punto a Dazn

Dopo il pareggio del Franchi parte il dibattito in diretta, tra il rigore non concesso e le difficoltà dei bianconeri in zona gol
Scegli Tuttosport come fonte preferita su Google

Pubblicato il 09.11.2026, 16:12

8 min

Fiorentina-JuveDazn

1 / 4

Successiva
JuventusJuventus Tutte le notizie sulla squadra
Una Juventus ancora a caccia della propria identità, tra difficoltà offensive, fragilità difensive e una preoccupante mancanza di convinzione nelle scelte di gioco. Il pareggio contro la Fiorentina continua a far discutere e, negli studi di DAZN, l'analisi della prestazione bianconera ha acceso il dibattito. Alessandro Matri, Andrea Marinozzi e Valon Behrami hanno messo sotto la lente d'ingrandimento i problemi della squadra di Spalletti, soffermandosi anche sulle poche note positive emerse dalla partita. Dalla centralità delle palle inattive al rendimento di Kolo Muani, passando per l'assenza di Yildiz e Locatelli, sono tanti gli aspetti che preoccupano in vista del prosieguo della stagione. Spazio anche alla moviola, con Luca Marelli e Gianluca Rocchi chiamati a chiarire gli episodi più discussi: dal tocco di mano di Joao Mario al secondo giallo di Oulai, fino alla regolarità del pareggio firmato da Bremer.

Matri: "La squadra che mi ha deluso di più? No"

Nel corso dell'analisi, Alessandro Matri ha affrontato anche il tema delle maggiori delusioni di questo campionato: "Juve squadra che mi ha deluso di più? No, il Napoli. Me lo aspettavo più vicino al quarto posto. Entrambe hanno tante assenze, ma a parità di squadra ti dico il Napoli. Spalletti aveva detto che poteva essere la partita della svolta e invece ha avuto difficoltà in fase difensiva, che era il punto di forza. Ci sono anche cose positive, è riuscita a reagire, ci sono tante assenze. Bremer capocannoniere? Manca la fase offensiva anche se mi è piaciuto Kolo Muani, molto meglio a destra. Vero che Bremer è il miglior marcatore ma non è quello che dava la solidità dietro. Per me resta importante, ma in queste partite sarebbe importante non prendere gol per fare punti importanti in campionato".

Juve andamento lento, Lazio show, bene Inter e Roma. Como e Milan...: classifica Serie A a confrontoSerie A
Guarda la gallery

Sulla stessa linea critica si è mosso Andrea Marinozzi: "La palla inattiva resta il miglior attaccante della Juve. Però la squadra continua a vivere queste situazioni, nella ripresa era molto stanca e ha subito l’avversario. Il primo tempo come sempre al primo tiro ha subito gol, poi ha reagito. Nel secondo tempo la Juve è stata brutta perché è in apnea".

1 / 4

Successiva
Tutte le news
Juventus

Da non perdere

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS