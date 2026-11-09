Oltre i giocatori, "il miglior attaccante della Juve...", "L'assenza sottovalutata": il punto a Dazn
Matri: "La squadra che mi ha deluso di più? No"
Nel corso dell'analisi, Alessandro Matri ha affrontato anche il tema delle maggiori delusioni di questo campionato: "Juve squadra che mi ha deluso di più? No, il Napoli. Me lo aspettavo più vicino al quarto posto. Entrambe hanno tante assenze, ma a parità di squadra ti dico il Napoli. Spalletti aveva detto che poteva essere la partita della svolta e invece ha avuto difficoltà in fase difensiva, che era il punto di forza. Ci sono anche cose positive, è riuscita a reagire, ci sono tante assenze. Bremer capocannoniere? Manca la fase offensiva anche se mi è piaciuto Kolo Muani, molto meglio a destra. Vero che Bremer è il miglior marcatore ma non è quello che dava la solidità dietro. Per me resta importante, ma in queste partite sarebbe importante non prendere gol per fare punti importanti in campionato".
Sulla stessa linea critica si è mosso Andrea Marinozzi: "La palla inattiva resta il miglior attaccante della Juve. Però la squadra continua a vivere queste situazioni, nella ripresa era molto stanca e ha subito l’avversario. Il primo tempo come sempre al primo tiro ha subito gol, poi ha reagito. Nel secondo tempo la Juve è stata brutta perché è in apnea".
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