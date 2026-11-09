Oltre i giocatori, "il miglior attaccante della Juve...", "L'assenza sottovalutata": il punto a Dazn

Una Juventus ancora a caccia della propria identità, tra difficoltà offensive, fragilità difensive e una preoccupante mancanza di convinzione nelle scelte di gioco. Il pareggio contro la Fiorentina continua a far discutere e, negli studi di DAZN, l'analisi della prestazione bianconera ha acceso il dibattito. Alessandro Matri, Andrea Marinozzi e Valon Behrami hanno messo sotto la lente d'ingrandimento i problemi della squadra di Spalletti, soffermandosi anche sulle poche note positive emerse dalla partita. Dalla centralità delle palle inattive al rendimento di Kolo Muani, passando per l'assenza di Yildiz e Locatelli, sono tanti gli aspetti che preoccupano in vista del prosieguo della stagione. Spazio anche alla moviola, con Luca Marelli e Gianluca Rocchi chiamati a chiarire gli episodi più discussi: dal tocco di mano di Joao Mario al secondo giallo di Oulai, fino alla regolarità del pareggio firmato da Bremer.

Matri: "La squadra che mi ha deluso di più? No"

Nel corso dell'analisi, Alessandro Matri ha affrontato anche il tema delle maggiori delusioni di questo campionato: "Juve squadra che mi ha deluso di più? No, il Napoli. Me lo aspettavo più vicino al quarto posto. Entrambe hanno tante assenze, ma a parità di squadra ti dico il Napoli. Spalletti aveva detto che poteva essere la partita della svolta e invece ha avuto difficoltà in fase difensiva, che era il punto di forza. Ci sono anche cose positive, è riuscita a reagire, ci sono tante assenze. Bremer capocannoniere? Manca la fase offensiva anche se mi è piaciuto Kolo Muani, molto meglio a destra. Vero che Bremer è il miglior marcatore ma non è quello che dava la solidità dietro. Per me resta importante, ma in queste partite sarebbe importante non prendere gol per fare punti importanti in campionato".