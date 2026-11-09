Juve, neanche un rigore a favore e in vetta alla classifica di pali e traverse: parlano i dati
Quando si dice che la sfortuna... ci vede benissimo. La Juventus continua la sua stagione tra alti e bassi, tra segnali positivi e una crescita lenta ma costante. Eppure, insieme ad un inizio di campionato in parte rivedibile, ci si mette anche la malasorte. Se in questo momento, dopo 11 partite di Serie A, i bianconeri sono al settimo posto in classifica a -6 dal piazzamento Champions, c'è una graduatoria dove la squadra di Luciano Spalletti primeggia: quella dei legni colpiti. In un'altra speciale classifica, invece, dove essere primi sarebbe positivo, la Juve è invece ultima: quella dei... calci di rigore ricevuti. Il primo a favore sarebbe dovuto arrivare ieri a Firenze, ma così non è stato.
Juve prima: la classifica è quella... dei pali
In una prima fetta di campionato che si è contraddistinta per i tanti gol messi a segno, ci sono diverse squadre che per pochi centimetri non vanno in gol, colpendo invece pali e traverse. In tutto, dopo 11 turni, sono 75 i legni colti nelle gare di Serie A. In questo senso a primeggiare è la Juventus, a parimerito con l'Inter: i bianconeri e i nerazzurri hanno colpito ben 8 volte ciascuno pali e traverse. A seguire c'è la Roma con 7, poi Como e Fiorentina con 6. L'unica squadra a non aver colto nessun legno fino a questo momento è l'Udinese, che nel frattempo ha cambiato guida tecnica passando da Runjaic a Zanetti. Sono 11 i calciatori che hanno colpito due legni ciascuno fino ad ora, e tra questi figurano anche Nico Gonzalez e Francisco Conceicao per la Juventus.
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