Juve, neanche un rigore a favore e in vetta alla classifica di pali e traverse: parlano i dati

Quando si dice che la sfortuna... ci vede benissimo. La Juventus continua la sua stagione tra alti e bassi, tra segnali positivi e una crescita lenta ma costante . Eppure, insieme ad un inizio di campionato in parte rivedibile, ci si mette anche la malasorte. Se in questo momento, dopo 11 partite di Serie A, i bianconeri sono al settimo posto in classifica a -6 dal piazzamento Champions, c'è una graduatoria dove la squadra di Luciano Spalletti primeggia: quella dei legni colpiti. In un'altra speciale classifica, invece, dove essere primi sarebbe positivo, la Juve è invece ultima: quella dei... calci di rigore ricevuti . Il primo a favore sarebbe dovuto arrivare ieri a Firenze, ma così non è stato.

Juve prima: la classifica è quella... dei pali

In una prima fetta di campionato che si è contraddistinta per i tanti gol messi a segno, ci sono diverse squadre che per pochi centimetri non vanno in gol, colpendo invece pali e traverse. In tutto, dopo 11 turni, sono 75 i legni colti nelle gare di Serie A. In questo senso a primeggiare è la Juventus, a parimerito con l'Inter: i bianconeri e i nerazzurri hanno colpito ben 8 volte ciascuno pali e traverse. A seguire c'è la Roma con 7, poi Como e Fiorentina con 6. L'unica squadra a non aver colto nessun legno fino a questo momento è l'Udinese, che nel frattempo ha cambiato guida tecnica passando da Runjaic a Zanetti. Sono 11 i calciatori che hanno colpito due legni ciascuno fino ad ora, e tra questi figurano anche Nico Gonzalez e Francisco Conceicao per la Juventus.