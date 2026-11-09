"La Juve non capisce, fenomeno preoccupante. Servono due cose e Lucumí è l'emblema": Tuttosport live
Il Golden Boy 2026 ha il suo vincitore: Pau Cubarsí, il giovane difensore centrale del Barcellona, che si aggiudica il prestigioso riconoscimento assegnato da Tuttosport. A celebrarlo sono Cristiano Corbo e Paolo Pirisi che nello studio di 'Processo al campionato' hanno ascoltato le parole del giovane campione spagnolo: "Sono molto felice di aver vinto il Golden Boy 2026 e sono davvero orgoglioso di questo riconoscimento. Prima di tutto desidero ringraziare Tuttosport e tutte le persone che mi hanno votato, permettendomi di ricevere questo premio. Non posso dimenticare la mia famiglia e i miei amici, che mi sono sempre stati vicini in ogni momento. Un ringraziamento va anche ai giocatori e agli staff del Barcellona e della nazionale spagnola, perché senza di loro tutto questo non sarebbe stato possibile. È stato un anno spettacolare. Grazie davvero a tutti e avanti verso nuovi traguardi!".
L'esonero di Aquilani: arriva D'Aversa
Al Mapei Football Center Lorenzo Aprile che ha ricordato gli altri premiati. Tra i riconoscimenti più importanti spicca quello assegnato a Erling Braut Haaland, premiato come miglior giocatore in assoluto nella categoria Golden Player Man. L'attaccante norvegese aveva già conquistato in passato il Golden Boy e riceve ora un ulteriore riconoscimento per il suo valore internazionale. Tra gli altri premiati figurano: Jorge Mendes, riconosciuto come miglior agente (Best Agent); Joan Laporta, presidente del Barcellona, premiato come miglior presidente. Il collegamento da Reggio Emilia ha offerto anche l'occasione per parlare dell'attualità calcistica, con una notizia importante arrivata proprio nel giorno della cerimonia. Il Sassuolo ha ufficializzato l'esonero di Alberto Aquilani, interrompendo il rapporto con l'allenatore dopo appena undici partite. Per la successione, il nome indicato come principale candidato è quello di Roberto D'Aversa, tecnico già conosciuto nell'ambiente torinese per la sua precedente esperienza sulla panchina del Torino. Secondo quanto riferito durante il servizio, D'Aversa sarebbe già stato contattato dalla società e il suo arrivo apparirebbe ormai molto probabile.
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