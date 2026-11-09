"La Juve non capisce, fenomeno preoccupante. Servono due cose e Lucumí è l'emblema": Tuttosport live

Il Golden Boy 2026 ha il suo vincitore: Pau Cubarsí, il giovane difensore centrale del Barcellona, che si aggiudica il prestigioso riconoscimento assegnato da Tuttosport. A celebrarlo sono Cristiano Corbo e Paolo Pirisi che nello studio di 'Processo al campionato' hanno ascoltato le parole del giovane campione spagnolo: "Sono molto felice di aver vinto il Golden Boy 2026 e sono davvero orgoglioso di questo riconoscimento. Prima di tutto desidero ringraziare Tuttosport e tutte le persone che mi hanno votato, permettendomi di ricevere questo premio. Non posso dimenticare la mia famiglia e i miei amici, che mi sono sempre stati vicini in ogni momento. Un ringraziamento va anche ai giocatori e agli staff del Barcellona e della nazionale spagnola, perché senza di loro tutto questo non sarebbe stato possibile. È stato un anno spettacolare. Grazie davvero a tutti e avanti verso nuovi traguardi!".