Spalletti e la 'sveglia con le galline': cosa ha fatto con lo staff Juve dopo la Fiorentina
L’orgoglio ha vinto la partita contro la delusione. Sì, perché al fischio finale di Fiorentina-Juve la testa di Luciano Spalletti (scosso non poco dagli insulti rivolti dalla Fiesole alla madre Ilva, scomparsa a luglio) era avvolta da un groviglio di pensieri sparsi. Altalena di impressioni positive e negative, un saliscendi piuttosto simile a quanto visto al Franchi. Coi viola poteva finire in qualsiasi modo ed è da qui che nasce il rammarico, perché la Juve ha avuto in diversi momenti il colpo in canna per poter vincere. E non ne ha approfittato.
Allo stesso modo, però, prevale la sensazione che la squadra sia mentalmente sul pezzo: reagisce subito ai due gol subiti e non si abbatte alla prima difficoltà, come invece è capitato sistematicamente tra settembre e ottobre. Ora risponde colpo su colpo. Spalletti ha rivisto la partita nella notte di ieri e l’ha analizzata subito alla Continassa: sveglia all’ora delle galline per tutto lo staff (da Domenichini a Martusciello, passando per Russo e Sinatti), anche in una giornata in cui il centro sportivo si è svuotato di undici nazionali.
Juventus subito al lavoro
Non importa: Juve subito al lavoro. Al mattino presto l’allenatore e i suoi collaboratori, nel pomeriggio anche la squadra. Mirino puntato alla sfida del Franchi, poi un focus sul campo. Un allenamento di scarico utile per cercare di voltare immediatamente pagina. La Juve guarda avanti: consapevole che la classifica di Serie A sia molto brutta, ma allo stesso tempo convinta di aver trovato un’identità dalla quale ripartire subito dopo la sosta.
Unisciti alla Community
Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.
ACCEDI
oppure
o entra con DISQUS