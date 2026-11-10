Spalletti e la 'sveglia con le galline': cosa ha fatto con lo staff Juve dopo la Fiorentina

L’orgoglio ha vinto la partita contro la delusione. Sì, perché al fischio finale di Fiorentina-Juve la testa di Luciano Spalletti (scosso non poco dagli insulti rivolti dalla Fiesole alla madre Ilva, scomparsa a luglio) era avvolta da un groviglio di pensieri sparsi. Altalena di impressioni positive e negative, un saliscendi piuttosto simile a quanto visto al Franchi. Coi viola poteva finire in qualsiasi modo ed è da qui che nasce il rammarico, perché la Juve ha avuto in diversi momenti il colpo in canna per poter vincere. E non ne ha approfittato.