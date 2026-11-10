"Joao Mario con la Juve non è un rigorino. Arbitri in confusione, Orsato non faccia quell'errore"

TORINO - Tiziano Pieri, il tocco di mano di Joao Mario in Fiorentina-Juventus ha sollevato parecchie polemiche. Come lo ha valutato? «Intanto va analizzato nella sua interezza. La prima cosa da sottolineare è la distanza dal pallone. E diciamo che non è da considerarsi un pallone inaspettato per Joao Mario».

La seconda? «La velocità del pallone. Ed era una palla lenta, perché il colpo di testa con il quale Dragusin ha rinviato la sfera è passato sopra la testa di Kolo Muani, arrivando al portoghese che aveva da subito un’impostazione a braccia larghe».