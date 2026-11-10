TORINO - Sarà una sosta da oltre 100mila chilometri. Da giri del mondo. Da stanchezza, altro che respiri profondi. Almeno per chi sarà impegnato con la maglia della rispettiva Nazionale. Saranno in undici ad andare, tra quelli in bianconero. E più lontano andranno Juan Cabal e Jhon Lucumi, già partiti alla volta della Colombia per affrontare i loro giri tra Cali - proprio la città del centrale - e Santiago, dove affronteranno il Cile in una sorta d’andata e ritorno amichevole. Certo, non il massimo. Se non per spremersi. Di sicuro, il più felice è proprio Cabal: dopo aver ritrovato una maglia da titolare con la Juve tra Napoli e Fiorentina, alla fine ha riavuto pure la Tricolor. Coi Cafeteros non giocava dallo scorso marzo, e ancor prima aveva accumulato due presenze nel 2024. Andare dall’altra parte del mondo: non esattamente un’abitudine. Anche per i tanti infortuni avuti, anche per le scosse interne ed esterne che ha dovuto affrontare.

Il ritorno degli infortunati

Tant’è: riparte da qui, e la speranza di Spalletti è che sia un boost di motivazione, d’energia, di tutto quello che di positivo può portare. Lo stesso si augura per Jeff Ekhator: come Cabal, l’attaccante italiano mancava l’appuntamento con l’Under 21 dalla scorsa primavera. Aveva fatto gol alla Macedonia e si era perso le qualificazioni dell’ultima tornata, cioè le vittorie con Armenia e Polonia. Baldini l’ha chiamato appena ha potuto: troverà minuti subito, con la Francia e con il Belgio. Sono test. Però di prestigio. In questo senso, altra storia saranno le sfide che attendono Zeki Celik, freschissimo di rientro (a Firenze ha giocato solamente nella ripresa, era reduce da un problema muscolare): la nuova Turchia di Yalcin ricomincerà da lui e lo farà già in Nations League con Belgio e Francia. In bocca al lupo.