Yildiz torna ad allenarsi! Il rientro si avvicina: ecco il programma della Juve
TORINO - Lo aspetta Luciano Spalletti e con lui i milioni di tifosi bianconeri: da agosto, la Juve ha dovuto fare a meno di Kenan Yildiz, la sua stella più luminosa. Ogni tanto è pure giusto ricordarlo, perché il tecnico bianconero non ha mai cercato alibi, ma non avere il numero 10 per tre mesi è una botta pesante da assorbire. Ma il momento del grande ritorno di sta avvicinando ad ampie falcate: non sarà subito dopo la sosta, però il mese è ormai certo.
Yildiz e il rientro in campo
Lo ha detto il diretto interessato: Kenan vede avvicinarsi finalmente il momento del rientro in campo dopo essere stato a causa della frattura al piede riportata nella prima giornata di campionato a Frosinone.
E ha quando gli è stato chiesto quando potrà tornare a disposizione di Spalletti, il gioiello turco ha risposto «a dicembre»: lo ha detto in occasione della consegna del premio “Bulgarelli Number 8”, all’interno della cerimonia svoltasi nella Cappella Farnese di Palazzo d’Accursio a Bologna, alla presenza di diverse personalità del mondo calcistico. Per Yildiz si è trattata dell’occasione per aggiornare tutti sul suo percorso di recupero dall’infortunio e mostrare ancora una volta il desiderio di tornare in campo il prima possibile, con la necessaria prudenza per evitare rischi.
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