Yildiz torna ad allenarsi! Il rientro si avvicina: ecco il programma della Juve

TORINO - Lo aspetta Luciano Spalletti e con lui i milioni di tifosi bianconeri: da agosto, la Juve ha dovuto fare a meno di Kenan Yildiz, la sua stella più luminosa. Ogni tanto è pure giusto ricordarlo, perché il tecnico bianconero non ha mai cercato alibi, ma non avere il numero 10 per tre mesi è una botta pesante da assorbire. Ma il momento del grande ritorno di sta avvicinando ad ampie falcate: non sarà subito dopo la sosta, però il mese è ormai certo.